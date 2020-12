Sennheiser GSP 300, Roccat Kone AIMO und mehr reduziert bei Saturn

Noch bis einschließlich Montag laufen bei Saturn.de die „Weekend Deals XXL“ mit zahlreichen reduzierten Artikeln, darunter ein günstiges Sennheiser-Headset und eine gute Roccat Gaming-Maus.

Das bietet das Headset: Das GSP 300 von Sennheisers Untermarke EPOS kommt mit Ausrichtung auf Spieler in geschlossener Over-Ear-Bauweise daher und verspricht laut Hersteller Stereo-Sound mit „hervorragender Soundqualität und Komfort“ sowie tiefen Bässen und „akustische Klarheit“.

Dank Klinkenstecker ist es neben dem PC auch zu Konsolen und weiteren Endgeräten kompatibel. Derweil lässt sich das „Noise Cancelling“-Mikrofon durch einfaches Anheben des Mikrofonarms stummschalten und soll „kristallklare Kommunikation“ gewährleisten.

Mittels Kugelscharnier lassen sich die Ohrmuscheln ergonomisch anpassen, während die extragroßen Ohrpolster aus Memory-Schaum neben dem Komfort auch die passive Geräuschdämpfung verbessern sollen.

Beim Kauf eines der ausgewählten Aktions-Headsets aus der GSP 300er-, 500er- oder 600er-Serie bis zum 31.12.2020 können sich Interessierte außerdem mit ihrer Seriennummer auf der offiziellen Webseite anmelden, um an E-Sports-Seminaren teilzunehmen.

Die Eckdaten in der Übersicht:

Das sagen Nutzer: Auf Mediamarkt.de, wo das Headset aktuell ebenfalls zum Angebotspreis erhältlich ist, hat das Modell 4,2 von 5 Sternen in 10 Rezensionen erhalten.

Gelobt werden vor allem Klang und das Mikrofon, während ein Nutzer eine Schwachstelle bei der Innennaht der Ohrpolster moniert.

Im Test: Techstage.de hat dem Headset die Note 1 mit dem Prädikat „Sehr gut“ gegeben und urteilt wie folgt:

Ersparnis: Saturn.de und Mediamarkt.de bieten das EPOS Sennheiser GSP 300 für derzeit 67,99 Euro statt 99,99 UVP versandkostenfrei an.

Laut Listung im Preisvergleich bei Geizhals.de ist dies der bisher günstigste Preis und das Modell startet bei anderen Händlern gegenwärtig ab 76,78 Euro mit Versand.

Hier geht’s zum Angebot:

Das bietet die Maus: Das für Rechtshänder ausgelegte Modell mit textilummanteltem USB-Kabel verfügt über insgesamt 8 Tasten und ein 4-Wege-Scrollrad mit hoher Langlebigkeit dank Omron-Schaltern.

Der hauseigene „Owl-Eye 16K“-Sensor bietet dabei eine hohe Auflösung von bis zu 16.000 dpi, die sich in 50er-Schritten anpassen jässt, ebenso wie die Abtastrate von 1.000 Hertz in 250er-Schritten.

Obendrein gibt es eine RGB-Beleuchtung, die sich wie auch die anderen Einstellungen wahlweise im Onboard-Speicher der Maus ablegen lässt.

Die Eckdaten in der Übersicht:

Das sagen Nutzer: Mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen in sechs Rezensionen auf Saturn.de wird die Maus fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem Performance, Handhabung und Verarbeitung, während es negative Stimmen quasi nur bei Defekten ab Lieferung gibt.

Im Test: Die Webseite Gamezoom.net hat 9 von 10 Punkten für das Modell vergeben und urteilt wie folgt:

Auch die Remastered-Version der Kone Aimo konnte uns überzeugen. Für den Nager sprechen neben der sauberen Verarbeitungsqualität auch die präzise Sensor-Technik. Aber auch die hohe Gleitfähigkeit, das sehr gute (Rechtshänder-)Handling und die umfangreiche sowie übersichtliche Software wissen zu gefallen.

Last but not least wäre da noch die üppige Ausstattung (coole Lichteffekte, Profile, Makros, Onboard-Speicher). Selbst der Preis von knapp 70 Euro geht angesichts der gebotenen Leistung und Qualität in Ordnung. Lediglich das Gewicht von knapp 130 Gramm ist etwas hoch ausgefallen – im Vergleich zu anderen aktuellen Gaming-Mäusen. Nichtsdestotrotz: Ambitionierte Profi-Zocker können bedenkenlos zugreifen!