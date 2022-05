Schnelle SSD für PS5 und PC mit Top-Wertungen – Jetzt günstig wie noch nie sichern

Die sehr gut bewertete NVMe-SSD Crucial P5 Plus mit 2 TByte ist bei Amazon.de aktuell zum neuen Tiefstpreis zu haben.

So gut ist der Preis: Amazon hat die SSD aktuell für nur 229,99 Euro statt 366,51 Euro UVP im Angebot.

Laut Preisvergleich war das Modell bisher noch nicht so günstig gelistet und andere Händler starten erst ab 267,45 Euro mit Versand.

Derweil ist auch die 1-TB-Version für etwas kleinere Geldbeutel von 183,25 Euro UVP auf 119,99 Euro reduziert, was zwar nicht der historische Tiefstpreis ist, aber andere Händler starten mit Versand derzeit erst ab 128,95 Euro.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Neben dem Einsatz in PCs mit PCIe-4.0-Anbindung wird die Crucial P5 Plus auch immer wieder als schneller Datenspeicher für die PS5 empfohlen.

Mit bis zu 6.600 MB/​s lesend und bis zu 5.000 MB/s schreibend bewältigt sie alle Dateioperationen überaus performant.

Zudem gibt es fünf Jahre Herstellergarantie, sofern die nicht ohnehin hohe Schreibhaltbarkeit von 1,2 PByte überschritten wird.

Sehr gute Bewertungen: In 2.200 Rezensionen auf Amazon.de hat das Modell starke 4,8 von 5 Sternen erhalten.

Gelobt wird vor allem die hervorragende Performance, während es nur überaus selten Berichte von Problemen gibt.

Im Test: Hardwareinside.de hat eine sehr gute Testwertung von 9,5 von 10 Punkten vergeben und auch darüber hinaus kommt die SSD in vielen Tests sehr gut weg.

Die Crucial P5 Plus mit der Kapazität von 2 TB ist derzeit für 279,99 € im Handel erhältlich. Hier erhält der Käufer eine performante PCIe 4.0 SSD, welche die Versprechen des Herstellers weitestgehend einhält.

Im Betrieb ist die Temperatur in gut belüfteten Gehäusen auch in stressigen Szenarien angenehm. In kleinen, eher nicht so gut belüfteten Gehäusen sollte definitiv zusätzlich ein passender Kühlkörper genutzt werden, das hält die Leserate stabil.

Von unserer Seite vergeben wir eine klare Empfehlung.