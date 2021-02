Schnelle NVMe-SSD mit bis zu 3.470 MB/s hier aktuell günstig im Angebot

Die Richtung stimmt! Auch wenn es Western Digital mit der SN750 noch nicht gelingt, die Performance-Krone an sich zu reißen, sind die Benchmarks sehr überzeugend. Die WD_Black kann sich jeweils im oberen Drittel positionieren und die Abstände etwa zur Samsung EVO 970 (Pro) sind mitunter sehr gering. So lässt sich sagen, dass der interessierte Käufer aufgrund seiner Anwendungen durchaus seine Kaufentscheidung differenzieren kann. In einigen Anwendungsfällen lässt die WD_Black die Konkurrenz schließlich hinter sich. […]

Im Falle des hiesiegen Modells sind es bis zu 3.470 MB/​s lesend und 3.000 MB/s schreibend (IOPS 4K lesen / schreiben: 515k / ​560k) bei 1 TB Speicherkapazität, wodurch Ladezeiten in Spielen und Co. weitestgehend minimiert werden und Dateiübertragungen generell besonders zügig vonstattengehen.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de startet sie bei anderen Händlern gegenwärtig erst ab 130,48 Euro mit Versand, was auch der typische Preisbereich ist, in dem sie sich zuletzt seit Mitte Dezember bewegte.

