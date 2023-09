Schnäppchenjäger aufgepasst: Der Amazon Prime Day 2023 steht vor der Tür

Endlich ist es bekannt, wann ihr euch wieder auf die Jagd machen könnt. Der Amazon Prime Day findet im Oktober statt.

Der Amazon Prime Day 2023 rückt näher: Das offizielle Datum für das große Schnäppchen-Event steht fest! Hier sind alle wichtigen Informationen für euch!

Alles Wichtige, was ihr zum 2. Prime Day 2023 wissen müsst, findet ihr auch direkt bei den Kollegen von MeinMMO.

Amazon Prime Day 2023: Bereitet euch baldmöglichst vor

Der offizielle Termin für das große Schnäppchenfest steht fest: Der Amazon Prime Day 2023 findet am 10. und 11. Oktober statt! An diesen beiden Tagen können sich Schnäppchenjäger auf eine Vielzahl von Angeboten, Deals und Rabatten freuen. Wie in den vergangenen Jahren zu beobachten war, gibt es oft schon vorab erste Aktionen, die wir natürlich für euch im Auge behalten und euch rechtzeitig darüber informieren werden. Alle Informationen zum Prime Day findet ihr jederzeit in unserem Prime Day Hub.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Angebote und Aktionen exklusiv für Personen mit einem aktiven Prime-Abo gelten. Glücklicherweise könnt ihr Prime ganz einfach 30 Tage lang kostenlos ausprobieren. Dieser Zeitraum reicht locker für den Prime Day und es lohnt sich bereits ab dem ersten Angebot. Also nutzt die Gelegenheit und sichert euch euer kostenloses Prime-Abo, um von den exklusiven Angeboten während des Prime Day zu profitieren.

Es gibt etliche Prime-Abo-Vorteile

Warum sich das Abo lohnt

Ihr profitiert von einem kostenlosen Versand, der für Millionen von Artikeln gilt. Wenn ihr also regelmäßig bestellt, holt ihr womöglich das investierte Geld locker wieder heraus und spart auch noch Zeit.

Streaming ist in der heutigen Gesellschaft kaum wegzudenken. Mit Prime Video habt ihr Zugriff auf eine Vielzahl an Serien, Dokus und Filmen.

Mithilfe von Prime Music bekommt ihr die Chance, über Millionen Songs ohne Werbung zu hören.

Dank Prime Reading können Leser etliche Inhalte kostenlos auf ihrem Kindle oder E-Book mit ihren Augen verschlingen.

Wenn ihr ein Prime-Kunde seid, erhaltet ihr oftmals einen früheren Zugriff auf Blitzangebote und Deals, wodurch ihr klar im Vorteil wärt. Das waren nur ein paar Gründe, die für ein Prime-Abo sprechen. In Wahrheit gibt es noch so viel mehr.

Alle Deals, Angebote und Aktionen zum großen Tag findet ihr in unserer Prime Day-Hub. In unserer Deal-Übersicht gibt es darüber hinaus noch etliche Schnäppchen und mehr zu entdecken. Hier stellen wir euch jeden Tag ausgewählte Rabatte und Produkte ausführlich vor. Lasst es euch nicht entgehen.