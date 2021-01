Saturn Weekend Deals: Blue Yeti X WoW Bundle & 4K TV mit HDMI 2.1

Das zeichnet das USB-Mikrofon aus: Das Blue Yeti X WoW-Mikrofon bietet die Möglichkeit die Stimme zu verzerren und dadurch zum Beispiel wie ein Orc oder Gnom zu klingen. Zudem gibt es HD-Audio-Samples aus World of Warcraft. Optisch ist es ebenfalls in einer WoW-Optik gehalten.

In unserem Blue Yeti X WoW Mikrofon-Test konnte es sogar so überzeugen, dass Chefredakteurin Leya Jankowski das Mikrofon zum Beispiel weiterhin im MeinMMO-Podcast verwendet. Zudem nutzt sie es in den Livestreams von Zuhause.

