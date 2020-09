Die Galaxy Week bei Saturn bietet euch im Angebot das Samsung Galaxy S10 und Galaxy Fold zum aktuellen Bestpreis an.

Schnäppchen-Fans aufgepasst: Samsung schenkt euch aktuell die Mehrwertsteuer und das nicht nur bei Saturn, sondern auch bei MediaMarkt. Damit ergeben sich einige aktuelle Bestpreise für die Smartphones, Smartwatches und Zubehör des Herstellers.

So viel könnt ihr sparen: Dadurch, dass Samsung euch die Mehrwertsteuer schenkt, erhaltet ihr einen Rabatt von 13,79 Prozent. Beim ausgewiesenen Preis ist der Rabatt bereits abgezogen.

Die Aktion ist bis zum 7. September um 23:59 Uhr MESZ und solange der Vorrat reicht, gültig.

Samsung Galaxy S10 für nur 499 Euro

Top-Angebot: Das Samsung Galaxy S10 gibt es bei der Galaxy Week für nur 499,09 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für das Smartphone.

Das erwartet euch: Neben 128 GB Speicherplatz bietet das Samsung Galaxy S10 vor allem ein 6,1 Zoll Infinity-O Display mit HDR10+ bei einer Auflösung von 3.040 x 1.440 Pixel. Auf der Rückseite erwartet euch eine Triple-Kamera bestehend aus 12 Megapixel-Weitwinkel, 16 Megapixel-Ultraweitwinkel und 12 Megapixel-Tele.

Für die nötige Leistung setzt Samsung den Exynos 9820 Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher ein.

Samsung Galaxy S10 Plus zum aktuellen Bestpreis

So gut ist das Angebot: Das Samsung Galaxy S10 Plus kostet in der Galaxy Week nur 576,66 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis und nur 20 Euro teurer als der jemals beste Preis.

Das Handy ist technisch baugleich zum Samsung Galaxy S10. Allerdings ist das S10 Plus größer und verfügt über ein 6,4 Zoll Display. Entsprechend ist der Akku größer und bietet 4.100 mAh. Wer also ein größeres Smartphone möchte, kann sich das Galaxy S10 Plus kaufen.

Weitere Angebote mit Galaxy Fold, A71 & Galaxy Watch

Das besondere Samsung Galaxy Fold gibt es während der Galaxy Week deutlich günstiger. Sichert euch das Handy, das ihr auf- und zugeklappt nutzen könnt.

