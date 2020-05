Im neuen Saturn Prospekt bekommt ihr im Angebot das ACER Nitro 5 Gaming-Notebook und die Xbox One X im Star Wars-Bundle deutlich günstiger.

Bei Saturn gibt es einen neuen Prospekt und aktuelle Technik-Deals. Derzeit könnt ihr euch allgemein bei dem Händler mit einer Vielzahl an Angeboten eindecken. Aus der großen Auswahl haben wir euch ein paar sehr interessante herausgesucht.

Acer Nitro 5 Gaming-Notebook für 1.399 Euro

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet das Acer Nitro 5 AN517-51 Gaming-Notebook für nur 1.399 Euro und somit zum aktuellen Bestpreis.

Das steckt im Notebook: Allen voran erwartet euch ein 17,3 Zoll Display, das mit Full-HD auflöst. Das Acer Nitro 5 Gaming-Notebook verfügt außerdem einen sehr schnellen Prozessor, der in allen Spielen überzeugt. Die dazu gehörige Grafikkarte sorgt außerdem dafür, dass ihr auch neue Spiele mit hohen bis sehr hohen Details spielen könnt.

CPU: Intel Core i7-9750H mit 6x 2,6 GHz

Intel Core i7-9750H mit 6x 2,6 GHz RAM: 16 GB DDR4

16 GB DDR4 Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti mit 6GB GDDR6

Nvidia GeForce GTX 1660 Ti mit 6GB GDDR6 Speicherplatz: 1 TB SSD + 2 TB HDD

1 TB SSD + 2 TB HDD Betriebssystem: Windows 10 Home

Xbox One X Star Wars Jedi: Fallen Order Bundle im Angebot

Top-Angebot: Ihr bekommt die Xbox One X im Bundle mit Star Wars Jedi: Fallen Order zum aktuellen Bestpreis von nur 279 Euro. Damit erhaltet ihr die aktuell leistungsstärkste Konsole mit einem top bewerteten Spiel für unter 300 Euro.

Lohnt sich noch der Kauf? Diese Frage stellen sich einige, da bekanntlich Ende des Jahres die Xbox Series X erscheint. Dennoch kann sich der Kauf der aktuellen Xbox One X noch immer lohnen. Schließlich sind es noch einige Monat hin bis zum Release und ihr könnt so Spiele wie Cyberpunk 2077 in ihrer ganzen Pracht genießen.

Des Weiteren wird auch die Xbox One die nächste Zeit weiterhin alle Spiele erhalten, wie sie auch die Xbox Series X bekommt. Viele Spiele bekommen sogar ein kostenloses Update für die neue Konsole.

Ihr könnt also jetzt bereits die Leistung der Xbox Series X genießen, die Spiele spielen und dann zum Beispiel zu einem späteren Zeitpunkt 2021 die neue Konsole vielleicht sogar in einem Angebot günstiger oder mit einem Spiel kaufen.

