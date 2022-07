Gigantischer 4K TV mit 120 Hz jetzt bei Saturn im Outlet-Angebot zum Bestpreis

Saturn bietet Outlet-Angebote an und darunter findet sich der Sony KE-85XH9096 4K-Fernseher mit HDMI 2.1, der riesig und perfekt für PS5 ist.

Getreu dem Motto „größer ist immer besser“ könnt ihr jetzt bei Saturn einen wirklich riesigen Fernseher besonders günstig kaufen. Aktuell gibt es den großen TV-Ausverkauf bei Saturn. Hierbei sind mehrere 4K-Fernseher im Angebot. Alle Deals daraus gelten bis zum 26. Juli 2022 und solange der Vorrat jeweils reicht.

Im Angebot sind unter anderem LG OLED 4K TVs wie der LG OLED B1 mit 55 Zoll und HDMI 2.1. Ein Top-Modell für alle, die einen 4K-Fernseher für ihre Konsole wollen und bei denen es nicht so riesig sein muss wie bei unserem Angebots-Highlight.

Sony 4K TV mit 85 Zoll & HDMI 2.1 zum aktuellen Bestpreis kaufen

Hammerpreis für einen riesigen TV: Bei Saturn könnt ihr den Sony KE-85XH9096 4K TV im Angebot für nur 1.899€ kaufen. Damit spart ihr 100€ gegenüber dem nächstbesten Anbieter und erhaltet einen Fernseher mit einer Bildschirmdiagonalen von 85 Zoll.

Perfekt für PS5 & Xbox Series X: Der Sony XH90 bietet HDMI 2.1, wodurch ihr Spiele auf den neuen Konsolen in 4K und mit bis zu 120 FPS genießen könnt. Dazu werden VRR und ALLM unterstützt, was zu einem runden und flüssigen Spielerlebnis führt. Für ein sehr gutes Bild sorgen der Sony X1 Prozessor und das Full Array LED-Display in Kombination mit der X-tended Dynamic Range Technologie.

Beim Smart-TV-System setzt Sony auf Android TV bzw. Google TV. Entsprechend ist die Bedienung sehr schnell und einfach, und ihr habt Zugriff auf alle wichtigen Apps wie Disney+, Netflix, Prime Video und mehr.

Mit seinen 85 Zoll passt der 4K TV natürlich nicht in jeden Raum und ihr müsst entsprechend Platz einplanen.