Saturn MwSt-Aktion: Chromebooks wie das Lenovo IdeaPad 3i zum Bestpreis

Saturn schenkt euch die Mehrwertsteuer, wenn ihr ein Chromebook von Lenovo, Acer oder ASUS kauft. Sichert euch jetzt das Beste im Angebot.

Studenten und Menschen im Home Office aufgepasst: Solltet ihr auf der Suche nach einem guten Laptop für Office-Tätigkeiten oder das Studium sein, könnte die aktuelle Angebotsaktion bei Saturn für euch sein. Saturn schenkt euch auf ausgewählte Chromebooks von Lenovo, ASUS und Acer die Mehrwertsteuer. Dadurch ergeben sich neue Bestpreise für diese.

So funktioniert das Angebot: Ihr müsst einfach eines der im Deal befindlichen Chromebooks in den Warenkorb legen. Ob eines zur Aktion gehört, erkennt ihr daran, ob auf der Produktseite ein „MwSt. geschenkt“-Tag in Blau zu sehen ist. Im Warenkorb wird anschließend automatisch die Mehrwertsteuer abgezogen, sodass ihr einen Rabatt von 15,96 Prozent erhaltet.

Lenovo IdeaPad 3i Chromebook zum Bestpreis

Das beste Angebot: Bei Saturn erhaltet ihr dank der MwSt-Aktion das Lenovo IdeaPad 3i zum aktuellen Bestpreis von nur 293,28 Euro. Das ist ein Spitzenangebot.

Diese Hardware steckt drin:

Display: 15,6 Zoll

Panel: IPS

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel, also Full-HD

CPU: Intel Celeron N4500 mit 2x 1,1 GHz

Grafik: Intel UHD Grafik

RAM: 4 GB DDR4-2933 MHz

Speicherplatz: 64 GB eMMC

Gewicht: 1,58 kg

Besonderheiten: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 2x USB 3.2 Gen 1 und 1x USB Typ-C 3.2 Gen 1

Bereit für Office-Arbeiten: Mit dem Lenovo IdeaPad 3i könnt ihr einfachen Office-Tätigkeiten wie Schreiben, E-Mails bearbeiten, leichten Excel-Aufgaben und weiteren dieser Art nachgehen. Ideal ist der Laptop zum Beispiel auch für Studenten, die einfach in der Vorlesung mitschreiben wollen und Zuhause ihre Arbeiten am Rechner schreiben möchten.

Zudem könnt ihr ihn natürlich nutzen um Streaming-Dienste wie Netflix und Disney+ in Anspruch zu nehmen. Mit der verbauten 720 Pixel Kamera könnt ihr auch an Meetings und Videocalls teilnehmen.

Beim Betriebssystem kommt Chrome OS zum Einsatz.

