Saturn mit Hammerangebot: 500-Euro-Gutschein zum LTE-Tarif dazu

Hinzu kommen die üblichen Anschlussgebühren in Höhe von einmal 39,99 Euro, was über die 24-monatige Vertragslaufzeit in Kosten von 759,99 Euro resultiert.

Dieser auch übertragbare Gutschein in Höhe von 500 Euro zur Einlösung in den eigenen Märkten von Saturn drückt den Preis ungemein, ist aber auch mit ein paar kleineren Einschränkungen verbunden:

Insert

You are going to send email to