Saturn hat ein starkes Bundle für euch! Beim Kauf eines Huawei Matebook D16 gibt es das Microsoft Single 365 Office-Paket und einen Mateview Monitor gratis obendrauf.

Egal ob für die Uni, Schule oder Arbeit: Das heimische Büro wird immer wichtiger. Wenn ihr noch dabei seid, euch ein eigenes einzurichten, dann solltet ihr dringend in den Saturn Shop schauen. Dort bekommt ihr ein verdammt starkes Hard- und Software Bundle.

Kauft ihr eines der Huawei Matebook Aktionsmodelle gibt es nicht nur eine 1-Jahres-Lizenz des Microsoft Office Pakets, sondern auch einen hochwertigen Mateview GT (27 Zoll) obendrauf.

Besser Arbeiten dank leistungsfähiger Hardware

Wenn ihr auch schon mal die zweifelhafte Freude hattet, mit veralteter Hardware zu arbeiten, wisst ihr wie viel die Geschwindigkeit des Arbeitsrechners ausmacht. Wer will denn auch beim Öffnen einer einfachen Excel-Datei ewig warten? Mit dem Huawei Matebook D16 kann euch das nicht passieren. Schon die günstige Variante für 949€ kann mit beeindruckender Schnelligkeit aufwarten.

Dank der flotten SSD und dem Intel Core i5 Prozessor (bis zu 4,4 GHz pro Kern) sind langsam ladende Programme Geschichte. Auch anspruchsvollere Anwendungen wie Photoshop und Co. sind kein Problem. Ihr bekommt das Matebook in verschiedenen Varianten, sie unterscheiden sich primär in der verbauten Hardware:

Was alle Modelle gemeinsam haben: Saturn spendiert euch beim Kauf das Microsoft 365 Single Office Paket. Mit diesem habt ihr ein Jahr lang Zugriff auf die Vollversionen von Microsoft Word, Powerpoint, Excel und so weiter. Die wichtigsten Utensilien für den Schul-/Uni- oder Arbeitsalltag also. Der UVP dieser Lizenz liegt bei 69 Euro; das ist mal eine echt lohnenswerte Dreingabe.

Der Mateview GT sorgt für den richtigen Überblick

Der 16 Zoll große Bildschirm des Matebooks ist zwar schon echt gut, beim Arbeiten ist etwas mehr Darstellungsfläche, oder ein zwei Monitor-Setup, aber durchaus praktisch. Wie gut, dass es dieses Bundle gibt! Den Huawei Mateview GT in 27 Zoll gibt es beim Kauf nämlich gratis dazu. Praktisch: Dank QHD Qualität, immersiver Krümmung und schmalen 4ms Reaktionszeit bei einer Bildwiederholrate von 165 Hz ist dieser Monitor sogar fürs Gaming geeignet!

Nachdem ihr euer Notebook im Saturn Shop gekauft habt, könnt ihr euch auf der Huawei Seite registrieren und bekommt euren neuen Top-Monitor gratis geliefert. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Saturn Seite: