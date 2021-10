Darum ist der TV so gut für die Next-Gen-Konsolen: Allen voran verfügt der LG OLED 2021 über HDMI 2.1 und somit über die Grundvoraussetzung, dass ihr Spiele mit der PS5 und Xbox Series X in nativem 4K mit bis zu 120 FPS genießen könnt. Dazu erwartet euch NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, VRR und ALLM. Alles sorgt für ein flüssiges und besonders gutes Spielerlebnis.

So gut ist das Angebot: Bei Saturn kostet der LG OLED65C17 mit 65 Zoll im Gutscheinheft-Angebot nur 1.699 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für den Fernseher, wenn ihr ihn zum Beispiel in einem Markt abholt.

Einmal mehr gibt es einen neuen Prospekt von Saturn und dieser bietet nicht nur das erwähnte Angebot für den LG OLED 4K TV, sondern einiges an Gaming-Zubehör wie Tastaturen und Mäuse günstiger an. Das Highlight ist allerdings in der Tat der Fernseher für die neuen Konsolen.

