Mit der Saturn Card könnt ihr besondere Angebote wahrnehmen. Wir zeigen euch die besten Deals bei Saturn rund ums Gaming und Entertainment.

Es gibt wieder eine neue Angebotsaktion bei Saturn. Von dieser könnt ihr profitieren, wenn ihr eine Saturn Card besitzt und somit Saturn-Mitglied seid. Neben den speziellen Angeboten für die Saturn Card-Besitzer gibt es noch weitere Deals, die für alle gültig sind.

Wir haben es jeweils kenntlich gemacht, ob ihr für das Angebot eine Saturn Card benötigt.

Jetzt Saturn Card kostenlos erhalten: Solltet ihr bisher noch keine Saturn Card besitzen, könnt ihr euch einfach auf der Saturn Card-Seite kostenlos registrieren und seid anschließend Mitglied der Saturn Card. Anschließend loggt ihr euch einfach in euren Account online ein und könnt die speziellen Angebote wahrnehmen.

Alle Angebote gelten bis zum 20. Juli um 9 Uhr MESZ und solange der Vorrat reicht.

Razer Mamba Elite & Razer Kraken X Lite günstiger

Alles zum aktuellen Bestpreis: Im Angebot bekommt ihr als Saturn Card-Besitzer die Razer Mamba Elite Gaming-Maus für nur 67,26 und das Razer Kraken X Lite Gaming-Headset für nur 34,12 Euro. Beides gibt es derzeit nirgends günstiger als bei Saturn.

Razer Mamba Elite: Die Gaming-Maus verfügt über einen optischen 5G-Sensor von Razer und soll bis zu 50 Millionen Klicks halten. Des Weiteren bietet sie 16.000 DPI und neun programmierbare Tasten.

Razer Kraken X Lite: Das Gaming-Headset bietet einen 7.1 Surround-Sound, weiche Ohrpolster und ein gutes Mikrofon. Gerade das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier definitiv.

Die Razer Mamba Elite gibt es zum aktuellen Bestpreis.

MSI Bravo 17 A4DDR Gaming-Notebook zum Bestpreis

So gut ist das Angebot: Das MSI Bravo 17 A4DDR Gaming-Notebook gibt es mit der Saturn Card für nur 1.168,77 Euro. Damit liegt der Preis noch einmal 50 Euro unter dem bisher besten. Zudem ist Saturn rund 230 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter.

Das steckt im Gaming-Notebook: Das MSI Bravo 17 A4DDR bietet allen voran ein 17,3 Zoll Display, das mit Full-HD auflöst und bis zu 120 Hz leistet. Ansonsten setzt MSI in diesem Gaming-Notebook voll auf Lösungen von AMD was die Grafikkarte und den Prozessor angeht. Insgesamt ist es ein guter Gaming-Laptop, der gängige Spiele in hohen Details abspielen kann.

Die verbaute Hardware:

CPU: Ryzen 7 4800H mit 8 Kernen (Turbotakt bis zu 4,2 GHz)

Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 3200 MHz

Grafikkarte: AMD Radeon RX 5500M mit 4 GB GDDR6

Speicherplatz: 256 GB SSD und 1 TB HDD

Beim Betriebssystem ist Windows 10 Home vorinstalliert.

Weitere Top-Angebote mit der Saturn Card

Spitzenangebote ohne Saturn Card mit OLED 4K TVs

Für die nachfolgenden Angebote benötigt ihr keine Saturn Card und könnt diese einfach mit eurem normalen Saturn-Konto nutzen.

