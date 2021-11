Das erwartet euch: Allen voran bekommt ihr die Nintendo Switch V2. Das Modell erschien 2019 und nutzt die Hardware effizienter, so dass der Akku gegenüber der originalen Switch länger hält. Dazu gibt es das erst am 28. Oktober 2021 erschienene Mario Party Superstars. Für GamePro ist es fast das Best of, das sie sich gewünscht haben .

Insert

You are going to send email to