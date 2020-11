Saturn Black Friday Angebote: Besondere PS4 Pro zum Bestpreis

Die PS4 Pro Last of Us 2 Limited Edition gibt es zum Black Friday bei Saturn im Angebot zum Bestpreis. Zudem erwarten euch weitere Top-Deals.

Die PS5 ist bekanntlich restlos ausverkauft, aber wer dennoch eine PlayStation will, bekommt nun ein passendes Angebot beim Saturn Black Friday. Außerdem ist einiges an Zubehör und Spielen reduziert. Darüber hinaus erwarten euch Deals für sehr gute 4K-Fernseher und vieles mehr.

Alle Angebote gelten bis zum 30. November 2020 und solange der Vorrat reicht.

PS4 Pro Limited Edition für nur 349,66 Euro

Absoluter Spitzenpreis: Bei Saturn bekommt ihr zum Black Friday die PS4 Pro Last of Us 2 Limited Edition für nur 349,66 Euro. Das ist nicht nur der absolute Bestpreis für die Konsole, sondern zudem aktuell auch rund 140 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter.

Das erwartet euch mit dem Bundle: Diese PS4 Pro besticht durch ein spezielles durch The Last of Us 2 inspiriertes Design, das auf der Oberfläche der PS4 Pro und am Controller zu erkennen ist. Es handelt sich dabei um Ellies Tattoo, das auf der Konsole eingraviert ist.

Des Weiteren ist The Last of Us 2 als Spiel (Download-Code) enthalten. Das von der Presse gefeierte Spiel erreichte im Test von GamePro eine herausragende Wertung von 97 Punkten.

Weitere Black Friday Angebote der PS4

Bei Saturn könnt ihr euch noch mehr rund um die PS4 im Black Friday Angebot kaufen. Darunter der Wireless Dualshock 4 Controller zum aktuellen Bestpreis, sowie einige PS4-Spiele.

LG OLED 4K TV für PS5 & Xbox Series X stark reduziert

Neuer Bestpreis: Im Black Friday Angebot gibt es den LG OLED65BX9LB mit 65 Zoll bei Saturn für nur 1.555,78 Euro. Das ist der absolute Bestpreis für den 4K TV. Günstiger gab es ihn bisher noch nie.

Mit HDMI 2.1 bereit für PS5 & Xbox Series X: Obwohl es ein Modell aus dem Jahr 2019 ist, verfügt der LG OLED65BX9LB bereits über ein vollwertiges HDMI 2.1. Damit erwarten euch also 4K mit bis zu 120 Hz und die wichtigen Features VRR und ALLM. Somit ist auch ein sehr niedriger Input-Lag garantiert.

Des Weiteren bietet er Dolby Vision, HDR 10+ und dank der OLED-Technologie ein herausragendes Bild.

Weitere Black Friday Angebote bei Saturn

