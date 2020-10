Ersparnis: Saturn.de bietet das Sennheiser-Headset aktuell für versandkostenfreie 78 Euro statt 139 Euro UVP an und damit laut Preisvergleich bei Geizhals.de so günstig wie noch nie. Dort startet es gegenwärtig erst bei 104,90 Euro.

Das bietet das Modell: Das kabelgebundene Headset in Over-Ear-Bauweise von Sennheiser verspricht über den integrierten Surround-Dongle virtuellen Dolby 7.1 Surround Sound auf dem PC, wobei über ein separat erhältliches Austauschkabel auch analoger Support für Mac, Konsolen und Co. geboten wird.

