Saturn bietet zu den längsten Tagen des Jahres neue Angebote. Darunter das Microsoft Surface Go und das Medion ERAZER X15803 Gaming-Notebook.

Bei Saturn gibt es eine neue Angebotsaktion namens „Heller Wahnsinn“. Diese läuft bis zum 29. Juni um 8:59 Uhr MESZ und solange der Vorrat jeweils reicht. Im Deal bekommt ihr hier einige Notebooks, Tablets und Kameras günstiger.

Medion ERAZER X15803 Gaming-Notebook mit RTX 2060

So gut ist das Angebot: Das Gaming-Notebook von Medion bekommt ihr im Deal bei Saturn für aktuell 1.599 Euro. Das ist derzeit der günstigste Preis dafür.

Diese Hardware erwartet euch: Das Medion ERAZER X15803 Gaming-Notebook bietet euch genug Leistung, um Spiele in Full-HD-Auflösung in hohen bis sehr hohen Details spielen zu können. Je nach Game auch in maximalen Details.

Natürlich ist es immer abhängig vom Spiel selbst, aber grundsätzlich habt ihr genug Leistung für aktuelle Spiele. Das Notebook verfügt dafür über einen schnellen Prozessor, genügend RAM und eine gute Einsteiger-Grafikkarte.

Display: 15,6 Zoll Full HD-Display

CPU: Intel Core i7-8750H mit 6x 2,2 GHz

Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4

Grafikkarte: GeForce RTX 2060 mit 6 GB GDDR6

Speicherplatz: 512 GB SSD

Microsoft Surface Go Tablet für nur 529 Euro

Das erwartet euch mit dem Surface Go: Das 10 Zoll Tablet von Microsoft gibt es im Angebot zum aktuellen Bestpreis. Das Surface Go erhaltet ihr dabei für nur 529 Euro. Dafür bekommt ihr ein Tablet, das auf Windows 10 im S-Modus setzt und bei dem der Intel Pentium Gold 4415Y Prozessor zum Einsatz kommt.

Microsoft verbaut zudem 8 GB RAM und eine 128 GB SSD. Für die Grafikleistung sorgt die Intel Grafik HD 615. Im hochwertigen Gehäuse ist auch ein Standfuß integriert, sodass ihr es überall einsetzen könnt.

Das sagen die Käufer: Insgesamt bekommt das Surface Go eine Wertung von 4,5 von 5 Sterne von den bisherigen Käufern. Das ist eine sehr gute Bewertung bei über 90 abgegebenen Stimmen.

Pro Hochwertig verarbeitetes Tablet

Leichtes Gerät

Sehr gute Leistung (für Office-Anwendungen)

Gute Akkulaufzeit Contra Zubehör recht teuer

Weitere Angebote bei Saturn

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.