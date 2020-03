Bei den 24-Stunden-Krachern von Saturn gibt es das Logitech G432 Gaming-Headset, eine Micro-SD Karte für Nintendo Switch und zwei SSDs günstiger.

Jeden Tag um 20 Uhr gibt es ab sofort neue Angebote bei Saturn. Das alles findet im Rahmen der Aktion „24-Stunden-Kracher“ statt. Die Angebote gelten entsprechend immer bis zum nächsten Abend um 20 Uhr und somit 24 Stunden.

Macht euren Gaming-PC mit einer SSD zur Maschine

Samsung 860 QVO & Crucial P1 M.2 im Angebot: Bei Saturn erhaltet ihr gleich zwei SSDs günstiger. Beide sind jeweils zum aktuellen Bestpreis zu haben. Wenn ihr also noch eine SSD braucht, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt um eine zu kaufen.

Die Samsung 860 QVO bietet 1 TB Speicherplatz und kostet 99 Euro. Die Crucial P1 verfügt über 500 GB Speicherplatz und kostet 68 Euro. Es handelt sich hierbei um eine M.2-SSD. Sie wird also an einem PCIe-Slot verbaut. Sie verbraucht so weniger Platz im Gehäuse und ist zudem noch schneller bei den Übertragungsraten.

Wer aber zum Beispiel noch gar keine SSD hat, kommt auch mit der Samsung 860 QVO bestens zurecht. Sie ist auch eine sehr gute Spiele-SSD, um dort von den besseren Ladezeiten und einer besseren Leistung zu profitieren.

Logitech G432 Gaming-Headset für nur 44 Euro

So gut ist das Angebot: Das Logitech G432 Gaming-Headset bekommt ihr bei Saturn im Kracher-Deal für nur 44 Euro. Das entspricht dem aktuellen Bestpreis und ist nochmal rund 10 Euro günstiger als der nächstbeste Anbieter.

Das bietet das Logitech G432: Das Headset könnt ihr dank 3,5 mm Klinkenstecker an alle Geräte wie PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One anschließen. Es bietet Surround-Sound und hat ein 6-mm-Mikrofon. Des Weiteren verfügt es über einen 50-mm-Lautsprecher.

Weitere Top-Angebote bei Saturn

