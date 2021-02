Saturn Angebot: Gerüchte um Super Bowl-Aktion mit 19% MwSt Geschenk

Es gibt erste Gerüchte zu einer möglichen Super Bowl-Aktion von Saturn. Dabei sollen euch 19% Mehrwertsteuer geschenkt werden.

Am Sonntag, den 7. Februar 2021 steigt der Super Bowl LV. Dort treffen die Tampa Bay Buccaneers auf Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Oder anders gesagt: Tom Brady trifft auf Patrick Mahomes – der vielleicht beste Footballer aller Zeiten gegen das aktuelle Wunderkind.

Was hat das mit Saturn zu tun? Der Händler scheint die besondere Aufmerksamkeit rund um den Super Bowl für eine spezielle Aktion zu nutzen, wie es gerüchteweise heißt.

Was ist von dem Gerücht zu halten? Es scheint nicht aus der Luft gegriffen zu sein und klingt plausibel, denn bisher gab es die letzten Jahre immer eine Aktion zum Super Bowl. Allerdings war diese bis jetzt immer bei MediaMarkt. Saturn wäre an dieser Stelle also eine Neuerung.

Das könnte euch bei Saturn laut Gerücht erwarten: Es gibt aktuell Gerüchte, die von einer Mehrwersteuer-Aktion sprechen. Dabei würde Saturn euch die 19% MwSt schenken, wodurch es einen Rabatt von 15,966 Prozent auf die einzelnen Produkte geben würde.

Wann genau die Aktion startet, ist noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass sie an diesem Wochenende stattfinden müsste, schließlich soll sie zum Super Bowl gehören. Für einen frühen Start spricht das Gerücht, dass der Aktionszeitraum länger als die Jahre zuvor sein soll.

Noch bis Samstag, um 23:59 Uhr MEZ könnt ihr auf jeden Fall die aktuellen Weekend Deals bei Saturn wahrnehmen.

Mögliche Top-Angebote der 19%-MwSt-Aktion von Saturn

Was könnte sich im Angebot lohnen? Bei einem breit gefassten Deal wie einer Mehrwertsteuer-Aktion gibt es in der Regel gleich mehrere Produkte zu aktuellen Bestpreisen. Während Apple meist größtenteils davon ausgeschlossen sind, bieten sich vielleicht andere Marken und Produkte an.

AMD Ryzen 5800X

Dies könnte sich als absolutes Schnäppchen rausstellen. Der leistungsstarke Prozessor von AMD ist derzeit bei Saturn verfügbar und kostet 469 Euro. Sollte sich daran nichts ändern, könnt ihr ihn mit der Mehrwertsteuer-Aktion für nur rund 394 Euro bekommen.

PS5 & Xbox Series X

Die Konsolen sind natürlich jeweils ausverkauft. Allerdings gibt es einiges an Zubehör für die PS5 und Xbox Series X zu kaufen. Darunter zum Beispiel die neuen Controller mit dem DualSense für die PlayStation 5 und den neuen Xbox Series X/S Controller. Beide könntet ihr euch dank der knapp 16 Prozent Rabatt jeweils zum Bestpreis sichern.

Nintendo Switch

Die Nintendo Switch, die Nintendo Switch Lite und vor allem die Spiele für die Nintendo Switch sind unter dem Jahr eher selten im Angebot und insgesamt sehr stabil, wenn es um den Preis geht.

Entsprechend sind vor allem Mehrwertsteuer-Aktionen perfekt, um ein paar echte Schnäppchen zu schlagen. In der Regel gibt es hier auch keine Beschränkung, sodass ihr euch die Nintendo Switch mit 16 Prozent Rabatt sichern könnt.

4K TVs mit HDMI 2.1

Das Thema 4K-Fernseher mit HDMI 2.1 für die PS5 und Xbox Series X ist weiterhin hoch aktuell. Die geschenkte Mehrwertsteuer bei Saturn könnte hier einige aktuelle oder neue Bestpreis für beliebte 4K TVs mit HDMI 2.1 bescheren.

Gaming-PC & Zubehör wie SSDs

Natürlich könnt ihr bei den einzelnen Gaming-PCs und dem Zubehör ebenfalls unter Umständen bei einer solchen Aktion sparen.

