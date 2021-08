Saturn Angebot: LG 4K TVs zum Bestpreis, bis zu 500 Euro als Coupon

Wer also einen Fernseher sucht, mit dem er nicht nur Spiele in bester Qualität spielen kann, sondern mit dem sich auch Filme und Serien genießen lassen, der sollte zum LG OLED55B19 im Angebot greifen.

Wann und wie erhalte ich den Gutschein? Wer die Voraussetzung für den Gutschein erfüllt und im Aktionszeitraum einen LG 4K TV kauft, bekommt den Gutschein nach Ablauf der Widerrufsfrist zugeschickt. Der Coupon wird dabei an die beim Kauf verwendete E-Mail-Adresse geschickt. Der Gutscheincode ist einmalig auf saturn.de einlösbar. Der Mindesteinkaufswert liegt in Höhe des Gutscheinwertes plus ein Cent. Der Gutschein ist zudem bis zum 30. September 2022 gültig.

Insert

You are going to send email to