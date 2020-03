Amazon reagiert auf die 3-für-2-Aktion von Saturn und bietet nun selber im Angebot an drei Spiele zu kaufen und nur zwei bezahlen zu müssen.

Im aktuellen Prospekt hat Saturn mit der Angebots-Aktion für Spiele bereits vorgelegt. Amazon hat sich das nicht nehmen lassen und bietet ebenfalls eine 3-für-2-Aktion an. Sichert euch jetzt Spiele für PC, PS4 und Xbox One besonders günstig und zu Bestpreisen. Schließlich gibt es keine maximale Größe für die „Pile of Shame“.

3 Spiele kaufen, nur 2 bezahlen – Aktion bei Saturn.de

So lange läuft das Amazon 3-für-2-Angebot: Ihr habt wie bei Saturn Zeit bis zum 16. März 2020 um das Angebot wahrzunehmen und euch drei Spiele zu kaufen, aber nur zwei bezahlen zu müssen.

So funktioniert das Angebot: Legt einfach drei Artikel aus der Auswahlseite in euren Warenkorb. Dort wird dann an der Kasse automatisch das günstigste Spiel als Rabatt vom Kaufpreis abgezogen. Denkt daran, dass ihr die Plattformen frei kombinieren und zum Beispiel von ein PC, ein PS4 und Xbox Spiel kaufen könnt.

3 Games kaufen, 2 bezahlen: Sichert euch die besten Spiele

So bekommt ihr den besten Rabatt: Bei Aktionen wie dieser ist es vor allem wichtig drei Spiele in den Warenkorb zu legen, die in einem ähnlichen Preissegment liegen. Nur so könnt ihr euch den maximalen Rabatt sichern.

Wir haben euch für PC, PS4 und Xbox One jeweils drei Spiele herausgesucht, die ihr durch das Angebot zum Bestpreis erhaltet. Bei unseren Bundles spart ihr damit garantiert ein paar Euro gegenüber den Einzelpreisen.

Mögliche Versandkosten für ab 18-Titel sind ebenfalls eingerechnet. Insgesamt stehen euch fast 600 Spiele zur Auswahl zur Verfügung.

Spiele für den PC: Dieses Bundle kostet euch im Preisvergleich insgesamt rund 86 Euro. Bei Amazon bezahlt ihr dagegen nur 57,75 Euro und spart damit 28,43 Euro gegenüber den besten Einzelpreisen.

Spiele für die PS4: Bei diesem Paket würdet ihr mit den besten Einzelpreisen insgesamt 72 Euro bezahlen. Inklusive ab 18-Versand kostet euch das Bundle bei Amazon nur 61,98 Euro. Somit spart ihr 10 Euro gegenüber den absolut besten Einzelpreisen.

Spiele für die Xbox One: Für die Xbox bekommt ihr dieses Bundle bei den besten Anbietern insgesamt für 82,50 Euro. Bei Amazon kostet es euch inklusive Versand 70,45 Euro. Damit spart ihr hier 12 Euro gegenüber den besten Einzelpreisen.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.