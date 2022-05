Bei Saturn gibt es jetzt eines der besten Samsung-Handys mit Vertrag besonders günstig – inklusive Zugabe

Bei Saturn gibt es aktuell mit dem Galaxy S20 FE eines der besten Samsung-Handys mit einem Tarif besonders günstig. Buds2 gibt es auch dazu.

Das Galaxy S20 FE ist auch heute noch eines der besten Samsung-Handys. Es überzeugt mit einer fantastischen Ausstattung und einem deutlich günstigeren Preis als die neueren Modelle. Bei Saturn könnt ihr euch das Smartphone jetzt mit einem Handyvertrag und Galaxy Buds2 im Angebot sichern.

Galaxy S20 FE: Eines der besten Samsung-Handys

Das Galaxy S20 FE wurde etwas überraschend als viertes Modell der S20-Generation vorgestellt, konnte seine Schwester-Geräte aber allesamt überflügeln. Das „FE“ steht dabei für „Fan-Edition“ und ist besonders an Fans des südkoreanischen Herstellers gerichtet. Natürlich handelt es sich dabei vor allem um Marketing, das Smartphone ist im Prinzip für jeden geeignet.

Besonders auffällig ist, dass ihr hier ein Handy bekommt, das im Grunde keinerlei Abstriche macht. Auch die nachfolgenden Generationen S21 und S22 lieferten keine revolutionären neuen Technologien, sind dafür aber um ein Vielfaches teurer.

Das Galaxy S20 FE hat ein tolles 120 Hz-Display, eine überzeugende Kamera und spielt Samsung-typisch bei der Performance ganz oben mit. 5G ist mit an Bord und auch der Akku wurde im Vergleich mit den Vorgängern nochmal verbessert. Für vergleichsweise wenig Geld bekommt ihr hier den perfekten Begleiter für euren Alltag.

Direkt zum Angebot bei Saturn

Das ist das Angebot

Bei Saturn bekommt ihr das Samsung Galaxy S20 FE aktuell in Verbindung mit einem Handyvertrag mit 12 GB Datenvolumen im Netz von O2 und passenden Galaxy Buds2 für nur 19,99 Euro monatlich. Das Gerät ist dabei in den Farben lavender, mint, navy, orange und red erhältlich. Die Buds2 kommen im weißen Ladecase und sind selbst in graphite gehalten.

Der Tarif hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Danach steigt der Preis dann auf 26,99 Euro mtl., ihr solltet euch also eine Erinnerung einstellen und vor Ablauf der Frist kündigen, um nicht drauf zuzahlen.

Das Angebot im Überblick

einmaliger Gerätepreis: 29 Euro

monatlicher Grundpreis: 19,99 Euro

einmaliger Anschlusspreis: 39,99 Euro

Gesamtpreis (für zwei Jahre): 548,75 Euro

Der Angebotswert

Samsung Galaxy S20 FE: aktuell 486,55 Euro bei Saturn

bei Saturn Samsung Galaxy Buds2: aktuell 93,99 Euro bei Saturn

bei Saturn O2 Blue All-In M: 19,99 Euro mtl. | Anschlusspreis 39,99 Euro

| Gesamtwert (für zwei Jahre): 1100,29 Euro

Eure Ersparnis

1100,29 Euro – 548,75 Euro = 551,54 Euro

Im Vergleich zum Wert des Angebots spart ihr bei Saturn aktuell also umgerechnet ganze 551,54 Euro! Ihr könntet das Angebot also zwei Mal buchen und würdet immer noch ein paar Euro sparen!

Weitere Angebote

Darüber hinaus bietet Saturn noch einige weitere Bundles mit dem Galaxy S20 FE an:

Hammerpreis: Gutes Custom-Design der Radeon RX 6700 XT jetzt günstig wie nie im Angebot

Noch mehr tolle Deals findet ihr außerdem in unserer Übersicht. Hier präsentieren und vergleichen wir für euch jeden Tag die besten Aktionen und Schnäppchen für Gamer und Hardware-Fans.