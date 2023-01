Der schickste Samsung TV jetzt bei Amazon im Angebot: Qled 4k The Frame zum Bestpreis sichern

Amazon bietet aktuell einen richtig schicken Fernseher günstiger an. Der Samsung TV mit dem Beinamen The Frame kommt mit einem Bilderrahmen.

Ein guter Fernseher ist unverzichtbar, wenn man das fantastische Film-, Serien- und Spiele-Angebot nutzen möchte, das der Markt heutzutage hergibt. Wenn das Gerät allerdings nicht genutzt wird, müssen wir uns mit einer großen, schwarzen Fläche mitten im Wohnraum abfinden. Samsung hat hier eine tolle Lösung. Die The Frame-Modelle sehen nämlich aus wie Kunstwerke und werten euer Wohnzimmer so jederzeit auf. Ein Modell mit 65 Zoll ist jetzt bei Amazon günstig im Angebot:

Amazon: Samsung TV The Frame im Angebot

Im angeschalteten Zustand überzeugt der Samsung TV mit 4K-Auflösung, 120 Hz und tollen Smart-Funktionen. Das Gerät ist außerdem besonders dünn und kann mit austauschbaren Bilderrahmen verziert werden. So passt er perfekt an eure Wand und fällt kaum auf. Dank mattem Bildschirm gibt es keine Spiegelungen und der Art-Mode lässt euch auf Wunsch verschiedene Kunstwerke oder Fotos ausstellen. So wird der TV sogar im Stand-By-Modus zum absoluten Hingucker.

Das Angebot: Bei Amazon kostet der Samsung QLED 4K The Frame mit 65 Zoll aktuell nur 1199€. Die UVP liegt bei 1999 Euro. Der Versand ist gratis.

Bestpreis: Amazon bietet hier aktuell das beste Angebot. Es gibt zwar gleich drei Händler, die den selben Preis bieten, allerdings kommen dort noch Versandkosten in Höhe von 29,90 Euro bzw 49,90 Euro dazu. Dadurch steht Amazon alleine an der Spitze. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Samsung TV The Frame im Angebot!

Die wichtigsten Details auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 163 cm / 65 Zoll Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Native Bildwiederholfrequenz 120 Hz Bildqualitätsindex 3.500 Bildverhältnis 16:9 High Dynamic Range (HDR) HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming, Quantum HDR Anschlüsse 4x HDMI

