Wer jetzt einen Samsung 4K TV oder eine Samsung Soundbar bei MediaMarkt kauft, kann sich Cashback sichern und diese somit besonders günstig erhalten.

Durch die besondere Angebotsaktion von Samsung könnt ihr euch derzeit einige Samsung 4K-Fernseher deutlich günstiger sichern. Wir haben euch ein paar Modelle herausgesucht, die dabei besonders interessant sind. Noch besseren Sound bekommt ihr mit den verschiedenen Soundbar-Systemen von Samsung.

So viel Rabatt gibt es: Bei den Samsung Superdeals erhaltet ihr je nach Kaufpreis und Art des Gerätes bis zu 2.000 Euro Cashback. Die höchste Summe gibt es aber nur für einen TV, der 60.000 Euro kostet. Daher liegen die erschwinglicheren Rabatte bie bis zu 400 Euro Cashback.

So funktioniert das Angebot: Kauft einfach bei MediaMarkt zwischen dem 29. April und dem 24. Mai ein Aktions-Produkt von Samsung. Registriert euch und euer Gerät dann spätestens bis zum 7. Juni auf der Superdeals-Aktionsseite. Danach erfolgt die Gutschrift eures Geräts innerhalb von 45 Werktagen.

[toc]

Samsung Q90R 55 Zoll zum aktuellen Bestpreis

So viel Cashback gibt es: Für den Samsung GQ55Q90RGTXZG erhaltet ihr 150 Euro zurück. Damit kostet er euch bei MediaMarkt statt 1.599 Euro nur noch 1.449 Euro. Dort erhaltet ihr ihn versandkostenfrei.

Noch etwas günstiger gibt es den 4K TV bei Alternate. Mit Abzug des Cashbacks und dem Einrechnen der Versandkosten, liegt der Preis hier bei 1.423,95 Euro.

Sehr guter Gaming 4K TV: Samsung GQ55Q90RGTXZG

Allen voran erhaltet ihr einen 4K TV mit einer 55 Zoll Bildschirmdiagonalen. Des Weiteren bekommt ihr mit ihm einen großartigen 4K-Gaming-TV. Er überzeugt dabei mit diesen Eigenschaften.

Input Lag: rund 15 ms

rund 15 ms Fabtiefe: 10 Bit

10 Bit Frequenz: 120 Hz

120 Hz VRR: FreeSync

FreeSync HDR10+ und Q HDR 2000

Das einzige, was dem TV noch fehlt um perfekt zu sein, ist ein HDMI 2.1-Anschluss. Aber auch ansonsten erhaltet ihr mit dem Samsung GQ55Q90R einen hervorragenden Gaming-TV. Entsprechend erhält er von den Käufern bei MediaMarkt im Schnitt 4,7 von 5 Sterne. Dabei heben sie auch das sehr gute Bild hervor.

Größer und günstiger: Samsung Q70R mit 65 Zoll

So viel Cashback gibt es: Für den Samsung GQ65Q70RGTXZG erhaltet ihr 80 Euro zurück. Damit kostet euch der TV bei MediaMarkt noch 1.139 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für den 4K-Fernseher.

Das bietet der Samsung 4K TV: Im Vergleich zum Q90R ist das hier natürlich das etwas schwächere Modell. Dennoch erhaltet ihr für weniger Geld dafür auch einen größeren TV. So bietet er eine 65 Zoll Bildschirmdiagonale und verfügt ansonsten ebenfalls über starke Gaming-Eigenschaften.

Input Lag: rund 15 ms

rund 15 ms Fabtiefe: 10 Bit

10 Bit Frequenz: 120 Hz

120 Hz VRR: FreeSync

FreeSync Q HDR 1000

Samsung HW-Q 80 R/ZG Soundbar günstiger

So viel Cashback gibt es: Für die Samsung HW-Q80 R/ZG Soundbar erhaltet ihr 80 Euro zurück. Dadurch kostet sie euch im Angebot noch 644 Euro.

Ihr erhaltet mit ihr ein 5.1.2 Lautsprechersystem mit 13 integrierten Lautsprechern. Dazu ein Wireless-Subwoofer und eine Gesamtleistung von 370 Watt. Das System ist außerdem mit Amazon Alexa kompatibel.

Weitere Samsung Superdeals bei MediaMarkt

Wir haben euch den jeweiligen Cashback-Gewinn in Klammer hinter den aktuellen Preis eingetragen. So seht ihr direkt, was ihr an Geld zurück erhalten könnt.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.