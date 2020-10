Der Samsung GQ55Q70T ist ein Mittelklasse-4K-TV mit Oberklasse-Ausstattung und bietet zum Beispiel HDMI-2.1-Schnittstellen und HDR10+. Und auch Amazons Alexa hat ihren Weg in den Fernseher gefunden. Allerdings unterstützt Samsung nicht die Formate DolbyVision und Atmos. Das Bild wäre an sich gut, wären da nicht die engen Blickwinkel, die eine schräge Sicht auf den Fernseher sofort mit Kontrastverlust und Farbabweichung quittieren. Als wiederum positiv erweisen sich die Energieeffizienz mit moderatem Stromverbrauch und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ebenfalls mit an Bord ist der für die kommenden Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X wichtige HDMI 2.1-Standard, der bis zu 120 Hertz / Fps in UHD übermittelt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − fünf = zwei

Insert

You are going to send email to