Neben 35% Rabatt gibt es bei MediaMarkt noch zwei zusätzliche Aktionen zu den neuen OLED TVs von Samsung: Holt euch einen 65 Zoll oder 55 Zoll Fernseher und bekommt bis zu 200€ Cashback und ein gratis Galaxy Smartphone.

Vielleicht fragt ihr euch jetzt „Seit wann hat Samsung OLED TVs? Ist das ein Tippfehler?“ Nein, ist es nicht! Im Mai wurden die neuen QD OLED Modelle angekündigt, deren Bildqualität im Vergleich zu den bekannten Samsung QLED TVs noch einmal besser ist.

Auch besser: Der Preis bei MediaMarkt. Auf die beiden TVs mit 65 und 55 Zoll gibt es gerade 35% Rabatt. Das ist aber noch nicht alles, denn ihr könnt euch zusätzlich noch ein gratis Galaxy A53 Smartphone und bis zu 200€ Cashback sichern, wenn ihr das Gerät vor dem 25. September kauft. Den Samsung GQ55S95BAT (55 Zoll) bekommt ihr so für 1499€ und den GQ65S95BAT (65 Zoll) für 2199€.

Um das Smartphone zu erhalten müsst ihr euer Gerät bis zum 02. Oktober hier registrieren, für die Cashback-Aktion ladet ihr euren Kaufbeleg bis zum 09. Oktober auf dieser Seite hoch. Und ja, beide Aktionen sind kombinierbar, ihr müsst euch also nicht entscheiden!

Was ist Quantum Dot OLED?

Die Samsung QD OLED Modelle sind erst dieses Jahr erschienen und derzeit in zwei Größen verfügbar.

Der Begriff „Quantum Dot“ leiht dem QLED TV das „Q“, daher ist es nicht verwunderlich, dass hier etwas Verwirrung entsteht. QD OLED ist allerdings nicht das gleiche wie QLED. QLED TVs verwenden Quantum Dot-Technologie in Kombination mit einem LCD-Display, wobei die Farben mithilfe von Nanopartikeln angepasst werden. Das sorgt für lebhaftere, kontrastreichere Bilder.

Das Gleiche passiert auch bei QD OLED, allerdings hier statt mit einem LCD-Display mit OLED. Die selbstleuchtenden Dioden garantieren tieferes Schwarz und haben ein breiteres Farbspektrum. Zusammen mit den Quantum Dots entsteht so ein einzigartig gutes Bild.

Natürlich profitiert ihr zusätzlich von 4K-Auflösung und Dolby Atmos, für besonderes Kino-Feeling. Der Neural Quantum 4K-Prozessor verfügt zudem über eine KI, die euch flüssigere Wiedergabe garantiert. Dank dem schlanken Design und schmalen Rahmen nimmt der Fernseher auch nicht zu viel Platz in eurem Wohzimmer weg – und sieht dazu noch schick aus.

Hier die wichtigsten Eigenschaften des Fernsehers im Überblick:

Display OLED Auflösung 3840 x 2160 Pixel HDR Typ HDR10+ Smart TV Ja Prozessor Neural Quantum Prozessor 4K Bildwiederholfrequenz 60 Hz (Nativ: 100 Hz) Anschlüsse 4x HDMI, 2x USB, 4x Antenneneingang, 1x digital-Audioausgang (optisch), Lan, CI+ Bluetooth Ja WLAN Ja Abmessungen ohne Standfuß (B/H/T) 1444,3 mm / 837,7 mm / 39,9 mm Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) 1444,3 mm / 897,6 mm / 288,2 mm Gewicht ohne Standfuß 21,2 kg Gewicht mit Standfuß 25,5 kg Modelljahr 2022

Ist der Fernseher geeignet für die PS5?

Gaming ist mit dem Samsung OLED TV kein Problem, er eignet sich auch bestens für die PS5 und Xbox Series X. Er verfügt über HDMI 2.1, was nötig ist, um Spiele in 120Hz in 4K zu spielen. Damit das auch besonders flüssig, verzerrungsfrei und mit geringem Input-Lag funktioniert, ist der TV mit ALLM (Automatic Low Latency-Mode) und AMD FreeSync ausgestattet. Dazu kommt noch HGiG für besseres HDR-Gaming. Eurem Spielspaß steht also nichts im Weg!