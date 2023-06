Der Samsung Odyssey OLED G8 ist der ultimative 4K Gaming Monitor – und jetzt günstig wie nie

Der Samsung Odyssey OLED G8 ist dank 4K-Auflösung, Curved-Design und 175Hz der ultimative Gaming Monitor. Jetzt bei Amazon zum Tiefstpreis!

Wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Gaming Monitor seid, werdet ihr kaum etwas besseres als den Samsung Odyssey OLED G8 finden. Der Monitor brilliert mit tollen Farben und Kontrasten, löst in 4K auf und bietet mit 175Hz hohe Bildwiederholraten. Bei Amazon ist das gute Stück gerade günstig wie nie.

Samsung Odyssey OLED G8 im Angebot

Das macht das Modell aus: Bei diesem Gaming Monitor weiß man gar nicht, wo man eigentlich anfangen soll. Das 34 Zoll große OLED-Panel liefert euch dank 4K-Auflösung gestochen scharfe Bilder, die darüber hinaus unendlich kontrastreich sind. So tiefes Schwarz erreicht nur ein Gerät mit OLED-Technologie.

Eure Games sehen aber nicht nur gut aus, sie laufen auch extrem flüssig. Dafür sorgen neben der hohen Bildwiederholrate von 175Hz auch die kurze Reaktionszeit (nur 0.1ms) und AMD FreeSync. Zu guter Letzt ist das Display auch noch mit 1800R gebogen und schmiegt sich so perfekt an euer Sichtfeld an.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon bekommt ihr den Samsung Odyssey OLED G8 jetzt für nur 999€. Der Versand ist gratis. Es sind allerdings nur noch wenige Exemplare verfügbar.

So günstig wie jetzt war der Gaming Monitor bisher noch nie. Amazon bietet zum aller ersten Mal einen Preis unter 1000€ an. Bisher lag die Tiefstmarke noch bei 1088,99€. Kein andere Anbieter kann da mithalten. Außerhalb von Amazon zahlt ihr so zurzeit mit Versand mindestens 1191,14€. Ein echtes Schnäppchen! (Quelle: geizhals.de)

Schnappt euch jetzt den perfekten Gaming Monitor!

Technische Details

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 86 cm / 34 Zoll Bildqualität UWQHD 3440 x 1440 Pixel High Dynamic Range (HDR) Vesa DisplayHDR True Black 400 Reaktionszeit 0.1 ms Bildwiederholungsfrequenz 175 Hz Anschlüsse 1x Micro HDMI 2.1, 1x Mini DisplayPort 1.4,

1x USB-C mit DisplayPort

