Diese Woche gibt es Kopfhörer und Smartwatches von Samsung günstig wie nie

Bei Amazon gibt es diese Woche einige Samsung Galaxy Angebote. Dabei könnt ihr euch Kopfhörer und Smartwatches besonders günstig sichern.

Samsung gehört mittlerweile zu den absoluten Marktführern, wenn es um Smartphones geht. Besonders die Premium-Reihe Samsung Galaxy sticht dabei heraus. In den letzten Jahren hat das südkoreanische Unternehmen auch in anderen Bereichen große Fortschritte gemacht. Dazu zählen vor allem Kopfhörer und Smartwatches. Beides und mehr gibt es diese Woche bei Amazon im Angebot.

Samsung Galaxy Buds Pro zum Tiefstpreis

Mit den Galaxy Buds möchte Samsung den Kopfhörer-Markt aufmischen. Das Flaggschiff-Modell sind dabei die Samsung Galaxy Buds Pro. Diese In-Ear-Kopfhörer funktionieren Kabellos und bieten dadurch jede Menge Freiheit.

Trotz der geringen Größe verfügen sie über active-noise-cancelling, damit eure Musik unterwegs nicht von nervigen Hintergrundgeräuschen gestört wird. Alternativ könnt ihr das noise-cancelling auch ausschalten, damit ihr etwa den Verkehr um euch herum noch hören könnt.

Der Sound selbst ist ein weiteres Highlight. Wer die Galaxy Buds Pro ausprobiert, vergisst schnell, dass er nur zwei kleine Knöpfe im Ohr hat. Satte Bässe und ein ausgewogenes Klangbild lassen Musik, Anrufe und Filme immer genau richtig klingen. Dank der eingebauten Mikros habt ihr beim Telefonieren außerdem die Hände frei.

Die Galaxy Buds Pro sind darüber hinaus nach IPX7 gegen Wasser geschützt, eignen sich also auch zum Joggen oder im Fitnessstudio. Mit aktuell 93,99 Euro bietet Amazon den besten Preis auf dem Markt. Die Variante in weiß gab es tatsächlich noch nie so günstig! Daneben sind die Buds Pro noch in schwarz, silber und violett erhältlich. Das Ladecase ist natürlich mit dabei.

Günstige Alternative: Galaxy Buds 2

Ein bisschen günstiger sind dagegen die Samsung Galaxy Buds 2. Diese Kopfhörer gleichen den Pro-Modellen allerdings in nahezu jeder Hinsicht. Die Akku-Laufzeit fällt etwas kürzer, aber immer noch gut aus. Darüber hinaus sind die Buds 2 nur nach IPX2 gegen Wasser geschützt. Bei Regen oder kurzen Sporteinheiten reicht das aus, eintauchen könnt ihr sie aber nicht. Active-Noise-Cancelling ist an Bord, ihr könnt es aber nicht abschalten.

Der Sound ist aber ebenfalls hervorragend und besonders Personen mit vergleichsweise kleinen Ohren, könnten mit den Galaxy Buds 2 sogar besser beraten sein. Diese sind nämlich insgesamt etwas leichter und Tests zufolge für kleinere Ohren passender geformt. Die Galaxy Buds 2 könnt ihr euch in weiß, schwarz, grün und lila sichern, das Ladecase ist natürlich mit inbegriffen. Amazon bietet auch hier mit 79,99 Euro den aktuell besten Preis.

Begleiter für das Handgelenk: Samsung Galaxy Watch4 Classic

Smartwatches sind mittlerweile im Alltag angekommen. Der Platz am Handgelenk ist immer noch hervorragend geeignet, um die Uhrzeit abzulesen, aber Smartwatches zeigen, wieviel mehr hier möglich ist. Die Samsung Galaxy Watch4 Classic ist hier nicht umsonst besonders beliebt.

Das Design ist erstklassig, angenehm dezent und trotzdem hochwertig. Das Ziffernblatt kann natürlich individuell angepasst werden. Mit der Smartwatch könnt ihr eure Musik steuern, Benachrichtigungen lesen und beantworten und sogar telefonieren.

Darüber hinaus prüft die Uhr euren Gesundheitszustand mithilfe eures Blutdrucks und euer Sauerstoffsättigung. Tragt ihr die Smartwatch über Nacht, werden eure Schlafphasen getracked, wodurch ihr mehr über euren Schlaf lernt. Sportler freuen sich außerdem über das hervorragende Tracking bei vielen verschiedenen Sportarten.

Beim Armband gibt es zwei Optionen: schwarz und silber. Diese sind mit einer Breite von 42 mm und 46 mm erhältlich. Die Varianten mit 42 mm gab es zu keinem Zeitpunkt günstiger als die aktuell von Amazon aufgerufenen 168,99 Euro! Die Versionen mit 46 mm werden für 194,99 Euro angeboten, was den aktuellen Bestpreis bedeutet.

Alternative für Sport-Fans

Auf ein etwas sportlicheres Design setzt Samsung bei der Galaxy Watch4. Die Lünette aus Metall suchen wir hier vergeblich, dafür sieht die Watch4 in der Standard-Variante auch etwas moderner aus. Passend dazu könnt ihr die Smartwatch auch in grün bestellen.

Von der Ausstattung gleichen sich beide Modelle aber wie ein Ei dem anderen. Alle Vorteile der Classic finden sich also auch hier wieder. Wenn für euch die Funktionalität an erster Stelle steht, solltet ihr definitiv auf die Standard-Watch4 setzen.

Bei Amazon gibt es diese gerade zum absoluten Bestpreis von nur 139,99 Euro. Bei anderen Händlern zahlt ihr mindestens 20 Euro mehr. Auch im historischen Vergleich war die Smartwatch nur zu einem kurzen Zeitpunkt für ein paar Euro weniger erhältlich.

