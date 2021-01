Samsung Galaxy S21 mit 40 GB LTE im Tarifangebot bei MediaMarkt

Wer sich für das neue Samsung Galaxy S21 interessiert und dazu noch einen starken Tarif benötigt, kann aktuell bei Mediamarkt.de im Vergleich zum Einzelerwerb viel sparen.

Das bietet das Tarifangebot: Samsungs neues Galaxy S21 erscheint am 29. Januar und Mediamarkt.de bietet das neue Standardmodell aus der gerade erst vorgestellten Topmodell-Riege mit 40 GB LTE im Vodafone-Netz für 39,99 Euro monatlich an – inklusive Telefonie-, SMS- und Freenet-Hotspot-Flat in alle deutschen Netze.

Hinzu kommen der auf 160 Euro reduzierte Gerätepreis und die üblichen Anschlussgebühren in Höhe von einmal 39,99 Euro, was über die 24-monatige Vertragslaufzeit in Kosten von 1.168,75 Euro resultiert.

Einzeln teurer: Wer das Smartphone hingegen einzeln vorbestellt, muss laut Geizhals.de mindestens 849 Euro für das Gerät löhnen, während für einen vergleichbaren Tarif im Vodafone-Netz laut Preisvergleich bei Verivox durchschnittlich bereits mindestens 33,95 Euro im Monat fällig werden, was in Gesamtkosten über zwei Jahre in Höhe von 1.663,80 Euro resultieren würde.

Ersparnis: Wer also noch einen Tarif mit entsprechendem Datenvolumen benötigt, kann hier im Vergleich zum Einzelerwerb von Smartphone und Tarif insgesamt gute 495 Euro sparen.

Vorbesteller erhalten bis zum 28. Januar außerdem die kabellosen Kopfhörer „Galaxy Buds Live“, die induktive Ladestation „Trio“ und den Galaxy Ortungs-Chip „SmartTag“ als Dreingabe dazu.

Das bietet das Galaxy S21

High-End etwas günstiger: Den Einstiegspreis für das Standardmodell hat Samsung gegenüber der Vorgängergeneration mit 849 Euro gegenüber 899 Euro etwas niedriger angesetzt.

Dafür gibt es dennoch gewohnt Oberklasse-Ausstattung in Form des neuerdings standardmäßigen 5G-Mobilfunks, 120-Hz-OLED-Display, Triple-Kamera, nochmals schnellerem Octacore-Prozessor nebst 8 GByte Arbeitsspeicher und 128 GByte Festpeicher mit Android 11.

Verzicht übt Samsung derweil hinsichtlich des entfallenden microSD-Slots und einer geringeren Display-Auflösung, wobei Tests erst noch die Güte des Gesamtpakets und des Preis-Leistungs-Verhältnisses offenbaren müssen.

Galaxy S21 in verschiedenen Farben im Tarifangebot bei Mediamarkt.de

Die Eckdaten in der Übersicht:

Betriebssystem Android 11 Display 6.2″, 2400×1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla-Glas Victus, Kameraloch, HDR (HDR10+), 120Hz Aktualisierungsrate, 240Hz Abtastrate Kamera hinten 12.0MP, f/​1.8, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), OIS, LED-Blitz (Kamera 1); 64.0MP, f/​2.0, Phasenvergleich-AF, OIS, Videos @4320p/​24fps (Kamera 2); 12.0MP, f/​2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 3); Tiefenschärfe (Kamera 4) Kamera vorne 10.0MP, f/​2.2, Phasenvergleich-AF (Dual-Pixel), Videos @2160p/​60fps Schnittstellen USB-C 3.1 Gen 1 (OTG), WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax, Bluetooth 5.0 (aptX), NFC, ANT+ Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Fingerabdrucksensor (Display) SoC Samsung Exynos 2100, 64bit CPU 1x 2.90GHz Cortex-X1 + 3x 2.80GHz Cortex-A78 + 4x 2.20GHz Cortex-A55 GPU Mali-G78 MP14 RAM 8GB Speicher 128GB (UFS 3.1) Navigation A-GPS (L1/​L5), GLONASS, BeiDou, Galileo (E1/​E5a) Modem GSM (0.2Mbps/​0.1Mbps), UMTS (42Mbps/​5.76Mbps), LTE, 5G Netzstandards GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, LTE-A Pro Akku 4000mAh, fest verbaut, kabelloses Laden (reversibel) Ladeleistung 25W (USB), 15W (Qi) Gehäusematerial Kunststoff (Rückseite), Metall (Rahmen) Abmessungen 151.7×71.2×7.9mm Gewicht 169g SIM-Formfaktor Nano-SIM (1x shared), eSIM Besonderheiten Dual-SIM, IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid)

Weitere Angebote

Darüber hinaus hat Mediamarkt.de auch die Plus- und die Ultra-Version des Galaxy S21 zu entsprechend höheren Preisen mit verschiedenen Tarifen im Angebot, ebenso wie weitere Smartphone-Modelle:

