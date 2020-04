Mediamarkt.de hat derzeit wieder das Samsung Galaxy S10 mit Tarif besonders günstig im Angebot, wobei sogar der eigentliche Kaufpreis unterschritten wird.

Das ist enthalten: Mediamarkt.de bietet das Samsung Galaxy S10 unter anderem zusammen mit einem Vertrag von Mobilcom Debitel im Vodafone-Netz an (Tarif: „green LTE 6GB Rabatt“).

Für 19,99 Euro im Monat gibt es dabei eine Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze und 6 GByte Highspeed-Datenvolumen (LTE bis zu 50 Mbit/s, danach 64 KBit/s) bei 24 Monaten Vertragslaufzeit, während SMS mit 19 Cent extra kosten. Dabei sollte vor Vertragsende rechtzeitig bis zu drei Monate vorher gekündigt werden, da sonst monatlich 26,99 Euro anfallen.

Hinzu kommen bei Abschluss 29 Euro einmaliger Gerätepreis und der Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro.

Ersparnis durch das Angebot: Im Preisvergleich bei Geizhals.de schlägt das Samsung Galaxy S10 derzeit mit mindestens rund 570 Euro zu Buche, während für einen vergleichbaren Tarif im Vodafone-Netz laut dem Vergleichsportal Verivox rund 8 Euro im Monat fällig werden (inklusive Wechsel-Boni).

Bei Einzelkauf des Smartphones mit separatem Tarif entstehen so über zwei Jahre Kosten von rund 762 Euro gegenüber dem hiesigen Inklusivangebot für insgesamt ‭548,75‬ Euro

Das entspricht einem Ersparnis von über 200 Euro im Vergleich zu Einzelkauf mit separatem Tarif und ist gleichzeitig günstiger, als würde man das Galaxy S10 derzeit einzeln kaufen. Die SIM-Karte könnte man unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist also auch in der Schublade verschwinden lassen.

Hier geht’s zum Angebot:

Das Galaxy S10 wurde zwar mittlerweile vom diesjährigen S20 als Topmodell aus Samsungs Galaxy-Reihe abgelöst, bietet aber auch heute noch leistungsstarke Hardware aus der Oberklasse:

Das sagen Nutzer: Das Galaxy S10 wird auf Mediamarkt.de mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem die sehr gute Ausstattung, während ab und an die Akkulaufzeit als verbesserungswürdig beschrieben wird.

Im Test: Chip.de hat dem Modell eine Wertung von 96,5 Prozent mit dem Prädikat „Sehr gut“ gegeben und urteilt wie folgt:

Das Galaxy S10 ist eines der aktuell besten Smartphones. Im Test macht es in allen Anwendungen einen exzellenten Eindruck: Display, Performance sowie Aufnahmen mit der Triple-Kamera sind hervorragend. Auch die Ausstattung lässt keine Wünsche offen, die Akkulaufzeit ist okay, aber nicht spektakulär. Der Einführungspreis für das Samsung Galaxy S10 ist allerdings mit rund 900 Euro so hoch wie nie und dürfte einige Fans verschrecken.