Ihr könnt euch jetzt das Samsung Galaxy Note 10 Plus in der besonderen Star Wars 9 Edition kaufen. Bei MediaMarkt mit Vertrag bereits ab 1 Euro.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers ist bereits seit ein paar Wochen in den Kinos und passend dazu gibt es eine besondere Ausführung für das Samsung Galaxy Note 10 Plus. Das aktuelle Smartphone-Flaggschiff von Samsung bekommt ihr nun in der sehr schicken Star Wars Edition.

Wer also ein großer Star Wars Fan ist und gleichzeitig ein neues Handy möchte, sollte sich das aktuelle Note 10 Plus genauer anschauen.

Die Macht ist stark mit dem Samsung Galaxy Note 10+

Das ist die Star Wars Edition: Mit der besonderen Variante des Samsung Galaxy Note 10+ erhaltet ihr nicht nur ein Smartphone im Star Wars-Design, sondern auch im Paket dazu die farblich passenden Galaxy Buds. Zum Lieferumfang gehören auch ein Ledercover mit Kylo Rens Helm und eine spezielle Metallplatte als Sammlerstück.

Des Weiteren ist ein exklusives Sith-Theme vorinstalliert. Neben dem Handy und den Kopfhörern ist auch der S Pen farblich angepasst und kommt im Sith-Rot daher. Insgesamt besitzt das Handy ein schwarz-rotes Sith-Design.

Das Samsung Galaxy Note 10+ in der Star Wars Edition.

Das steckt im Samsung Galaxy Note 10 Plus: Allen voran erhaltet ihr ein Handy mit einem 6,7 Zoll Display, das über 498 ppi verfügt. Außerdem sind 256 GB Speicherplatz und 12 GB RAM verbaut. Zudem kommt der Exynos 9825 Prozessor zum Einsatz. Damit ist es auch für aktuelle Mobile Games bestens geeignet. Beim Betriebssystem setzt Samsung ab Werk auf Android 9.

Der Speicherplatz kann über eine Micro-SD Karte auf bis zu 1 TB ausgebaut werden. Auf der Rückseite kommt eine Triple-Kamera zum Einsatz.

Das besondere Samsung Galaxy Note 10+ kaufen: Bei OTTO könnt ihr euch das Smartphone mit dem Star Wars-Design und allen Extras für 1.299 Euro sichern. Dort gibt es derzeit außerdem die Möglichkeit eine 0%-Finanzierung wahrzunehmen und so das Handy in bequemen Raten zu zahlen.

Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Edition mit Vertrag kaufen

Ab 1 Euro in der MediaMarkt Tarifwelt: Solltet ihr lieber direkt einen Vertrag abschließen wollen, gibt es bei MediaMarkt einige entsprechende Angebote. Ihr könnt euch hier das Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Edition bereits ab einem Euro sichern. Insgesamt gibt es derzeit zwei Angebote bei MediaMarkt.

Galaxy Note 10+ SW im Red S Vertrag mit 8 GB LTE für 49,99 Euro pro Monat, einmalig 99 Euro

Galaxy Note 10+ SW im O2 free unlimited mit 23 GB LTE für 59,99 Euro pro Monat, einmalig 1 Euro

So gut sind die Angebote: Beim Angebot mit dem Red S kommt ihr bei 24 Monaten auf einen Preis von 1.299 Euro und somit auf den Kaufpreis des Handys. Damit erhaltet ihr den starken Tarif praktisch kostenlos dazu. Das O2-Angebot ist etwas teurer und kostet euch 1.439 Euro.

Somit zahlt ihr also rund 140 Euro für den Tarif über 24 Monate. Wer viel Datenvolumen braucht, bekommt ihr aber auch die dreifache Menge. Bei beiden Angeboten kommt noch eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro dazu.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.