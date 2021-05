Samsung Galaxy Note 10 zum absoluten Tiefstpreis bei Media-Saturn

Das Samsung Galaxy Note 10 ist edel, liegt gut in der Hand und liefert im Test in allen Belangen Spitzenleistungen, ist aber nicht ohne kleine Makel. Das große Display, die Kamera und die Performance sind exzellent. Die Akkulaufzeit ist gerade noch sehr gut. Allerdings müssen Stift-Fans hier leider auf eine Kopfhörerbuchse sowie einen Speicherkarten-Slot verzichten.

