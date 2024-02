Samsung Deals bei MediaMarkt: Spart jetzt kräftig auf Fernseher, Handys und mehr

Bei MediaMarkt sind die Samsung Deal Days gestartet. Das bedeutet starke Rabatte auf viele Samsung-Geräte, vom Fernseher bis zur Waschmaschine.

Ob ihr nun ein neues Handy oder Tablet braucht, oder vielleicht auch etwas für den Haushalt wie einen Staubsauger oder Waschmaschine, bei den Samsung Deal Days bei MediaMarkt könnt ihr beim Kauf jetzt ordentlich sparen. Und das mit Rabatten von 50% und mehr. Schaut euch am besten gleich um. Ein paar Highlights präsentieren wir euch in diesem Artikel. Die Aktion läuft noch bis zum 28. Februar.

Samsung OLED-TV jetzt 750€ günstiger

Mit dem Samsung S95C OLED-TV hebt ihr euer Heimkino auf ein neues Level. 4K-Auflösung auf dem 55 Zoll OLED-Bildschirm sorgt für eine brillante Bildqualität, die euch in die Filme und Serien eintauchen lässt. Dank Quantum HDR OLED plus genießt ihr hohe Helligkeit und starke Kontraste, die jede Szene zum Leben erwecken. Der Neural Quantum Prozessor 4K passt das Bild mit KI und 20 neuronalen Netzwerken an jede Situation an. Und das alles in einem schlanken und eleganten Infinity One Design, das keine Kabel sichtbar lässt.

Gaming-Fans dürfen sich über ALLM, VRR und HDMI 2.1 freuen. Damit zockt ihr mit der PS5 oder Xbox in 4K und flüssigen 120 Bildern pro Sekunde. Im Gaming-Modus wird die Verzögerung zwischen Controller-Eingabe und Bildschirm-Ausgabe nochmals reduziert. Die Synchronisation der flexiblen Bildrate zwischen Fernseher und Konsole sorgt für ruckel- und schlierenfreie Action.

Während der Aktion ist der Samsung S95C von 2599€ auf 1849€ reduziert.

Starkes Smartphone für einen kleinen Preis

Das Samsung Galaxy A54 ist ein Mittelklasse-Smartphone, das mit vielen Features überzeugt. Das 6,4 Zoll große AMOLED-Display bietet eine hohe Auflösung und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz für flüssige Inhalte. Die Kamera ist mit einem 50 MP-Hauptsensor, einem 12 MP-Ultraweitwinkel, einem 5 MP-Makro und einem 5 MP-Tiefensensor ausgestattet und ermöglicht tolle Fotos und Videos. Das Smartphone ist zudem 5G-fähig und hat einen 5.000 mAh-Akku, der lange durchhält. Aktuell zahlt ihr für das Galaxy A54 bei MediaMarkt jetzt nur 349€ statt 489€. Das ist ein unschlagbares Angebot für ein starkes Smartphone.

Samsung Galaxy Watch mit mehr als 100€ Rabatt

Die Samsung Galaxy Watch6 ist eine Smartwatch, die euch in jeder Situation begleitet. Ob ihr eure Fitnessziele verfolgt, eure Gesundheit überwacht, eure Nachrichten checkt oder eure Musik steuert, die Samsung Galaxy Watch ist immer an eurer Seite. Die Smartwatch hat ein rundes Display mit einer drehbaren Lünette, die euch eine einfache und intuitive Bedienung ermöglicht. Die Watch6 ist zudem wasserdicht, staubgeschützt und hat eine lange Akkulaufzeit. Während der Samsung Deal Days ist die Uhr für nur 249€ statt 349€ erhältlich. Das ist ein unschlagbares Angebot für eine Smartwatch, die mehr kann als nur die Zeit anzeigen.

