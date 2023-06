Samsung 980 Pro: 2TB SSD für PS5 und PC zum Tiefstpreis dank MwSt-Aktion bei MediaMarkt

Sichert euch die Samsung 980 Pro mit 2TB Speicher für eure PS5 oder euren PC zum Tiefstpreis bei MediaMarkt und verabschiedet euch von langen Ladezeiten.

Ihr seid auf der Suche nach einer neuen SSD für eure PS5 oder euren PC? Die Samsung 980 Pro mit 2TB Speicher ist eine der leistungsstärksten und zuverlässigsten SSDs auf dem Markt und jetzt bei MediaMarkt zum absoluten Bestpreis zu haben. Im Rahmen der Mehrwert-Steuer-Aktion bekommt ihr die Festplatte für gerade mal 109,24€, der Versand ist dabei kostenlos. Günstiger ist sie derzeit nicht zu haben.

Verabschiedet euch von Ladezeiten

Mit der Samsung 980 Pro gehören Ladezeiten der Vergangenheit an. Diese SSD ist so schnell, dass ihr eure Spiele und Filme in Sekundenschnelle starten, speichern und wechseln könnt. Sie nutzt die PCIe 4.0 Schnittstelle, die die doppelte Datentransferrate im Vergleich zu PCIe 3.0 bietet. Dadurch kann sie Daten mit bis zu 7.000 MB/s lesen und mit bis zu 5.100 MB/s schreiben. Im Vergleich zu einer PCIe 3.0 SSD ist sie doppelt so schnell und 12,7 Mal schneller als eine SATA SSD.

Fürs Gaming entwickelt: Die Samsung 980 Pro M.2 SSD

Außerdem ist die Samsung 980 Pro mit NVMe 1.3c kompatibel, einem Standard für SSDs, der die Leistung und Effizienz optimiert. Sie unterstützt auch Direct Storage bei Windows 11, eine Funktion, die die Ladezeiten von Spielen noch weiter reduziert. Mit der Samsung 980 Pro könnt ihr also das volle Potenzial eurer PS5 oder eures PCs ausschöpfen und euer Gaming- und Videoerlebnis auf ein neues Level heben.

Hinweis: Wenn ihr die SSD in eure PS5 einbauen möchtet, benötigt ihr eine zusätzliche Heatsink, die ihr separat kaufen müsst. Die Heatsink ist ein Kühlkörper, der auf der SSD angebracht wird und verhindert, dass sie überhitzt. Wie das geht, erfahrt ihr hier:

Die Mehrwert-Steuer-Aktion bei MediaMarkt endet am 26. Juni um 9:00 Uhr. Wartet also nicht zu lange und schlagt am besten jetzt zu.

Wenn ihr noch mehr tolle Angebote für Games, Hardware und Zubehör sucht, dann schaut unbedingt bei unserer Deal-Übersicht vorbei. Dort findet ihr täglich die neuesten und besten Deals aus dem Internet. Egal ob ihr nach einer neuen Konsole, einem neuen Monitor oder einem neuen Headset sucht, wir haben für jeden etwas dabei.