Samsung 4K TV mit 55 Zoll jetzt günstig im Amazon-Angebot: Perfekt für Filme, Serien, Sport und zum Zocken

Schnappt euch jetzt bei Amazon einen erstklassigen Samsung 4K TV mit 55 Zoll und jeder Menge Gaming-Funktionen supergünstig im Angebot.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Fernseher, OLED ist euch aber zu teuer oder zu unzuverlässig in hellen Räumen? Dann ist dieser Samsung 4K TV mit 55 Zoll die perfekte Wahl für euch. Der Fernseher brilliert nämlich auf jedem Anwendungsgebiet und ist gerade richtig günstig im Angebot.

Amazon: Samsung 4K TV mit 55 Zoll im Angebot

Darum geht’s: Es handelt sich dabei um den Samsung QN90B QLED in der 55-Zoll-Variante. Der südkoreanische Hersteller setzt hier auf Quantum-Mini-LEDs und erreicht damit ähnliche Kontrastwerte wie mit OLED, während die Spitzenhelligkeit gleichzeitig sogar deutlich darüber liegt.

So bekommt ihr ein erstklassiges Bild, das ihr auch in hellen Räumen einwandfrei genießen könnt. Der TV ist somit perfekt für Filme, Serien und Sport geeignet und macht dank HDMI 2.1 und 120Hz Bildwiederholrate auch am Gaming-PC oder der PS5 richtig viel Spaß.

Das Angebot: Bei Amazon kostet der Samsung 4K TV aktuell nur noch 899€. Der Versand ist gratis.

Die UVP des Modells liegt derweil bei 1899€. MediaMarkt und Saturn bieten aktuell zwar denselben Preis, hier kommen aber noch Versandkosten in Höhe von 29,90€ dazu, wodurch Amazon alleine das allerbeste Angebot auf dem Markt bietet. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Samsung QN90B QLED im Angebot!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Diagonale 55″/​140cm Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 Pixel Bildwiederholungsfrequenz 120Hz Bildverhältnis 16:9 High Dynamic Range (HDR) HDR, HDR10, HDR10+,

HDR10+ Adaptive, HLG Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x HDMI

Für jeden Einsatz geeignet

Nicht nur die Ausstattung des Fernsehers ist erstklassig, das Gerät weiß auch im Praxistest zu überzeugen. Die Hardware-Experten von rtings.com haben den TV nämlich auf Herz und Nieren untersucht und kamen dabei zu folgendem, positiven Fazit:

Der Samsung QN90B ist ein ausgezeichneter Fernseher für die meisten Anwendungsbereiche. Dank seiner hohen Spitzenhelligkeit und der hervorragenden Reflexionskontrolle eignet er sich hervorragend zum Ansehen von Fernsehsendungen oder Sport in einem hellen Raum. Dank des hohen Kontrasts, der beeindruckenden lokalen Dimmfunktion und der außergewöhnlichen Spitzenhelligkeit in HDR bietet er ein beeindruckendes HDR-Erlebnis in einem dunklen Raum. Außerdem bietet er ein exzellentes Spielerlebnis mit geringer Eingabeverzögerung, einer schnellen Reaktionszeit und einer Reihe von großartigen Gaming-Funktionen. Er ist auch eine fantastische Wahl für die Verwendung als PC-Monitor, da er die meisten gängigen Auflösungen unterstützt und Chroma 4:4:4 korrekt angezeigt wird, was für klaren Text unerlässlich ist.

Pro Hell genug, um Blendung in einem hellen Raum zu vermeiden

Das Bild bleibt auch in einem bestimmten Winkel genau

Einfach zu bedienende intelligente Schnittstelle mit einer großen Auswahl an Apps Contra Leichtes Stottern bei langsamen Kameraschwenks

