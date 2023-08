RTX 4090 zum Tiefstpreis: So günstig war Nvidias Flaggschiff-Grafikkarte noch nie

Die schnellste Gaming-Grafikkarte ist jetzt so günstig wie noch nie. Mit der Nvidia RTX 4090 werden Ultra-Settings zu eurem neuen Standard.

Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte seid, die euch das ultimative Gaming-Erlebnis bietet, dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen. Die Nvidia RTX 4090, die bisherige Spitzenreiterin unter den Grafikkarten, ist bei Mindfactory für nur 1589€ zu haben. Das ist ein echter Schnäppchenpreis, denn bei anderen Anbietern kostet sie deutlich über 1600€.

Was kann die RTX 4090?

Die RTX 4090 ist die leistungsstärkste Grafikkarte von Nvidia, die auf der neuen Ada Lovelace-Architektur basiert. Sie verfügt über 24 GB GDDR6X-Speicher, der eine Bandbreite von über 1 TB/s erreicht. Sie bietet außerdem enorme Fortschritte in den Bereichen Leistung, Effizienz und KI-gestützte Grafik.

Mit der RTX 4090 und ihren komplett überarbeiteten Tensor-Kernen, zockt ihr selbst mit aktivem Raytracing alle Spiele wunderbar flüssig. Raytracing simuliert, wie sich Licht in der realen Welt verhält, und sorgt für hyperrealistische Grafikeffekte. Hinzu kommt DLSS 3, das Künstliche Intelligenz nutzt, um zusätzliche qualitativ hochwertige Frames zu erstellen und die Leistung massiv zu steigern.

Die RTX 4090 hat in verschiedenen Benchmarks beeindruckende Ergebnisse erzielt (RTX 4090 im GameStar-Test). Sie hat zum Beispiel in Cyberpunk 2077 mit dem neuen Raytracing: Overdrive Mode eine durchschnittliche Bildrate von 79 FPS erreicht, während die RTX 3090 Ti nur 46 FPS geschafft hat. In anderen Spielen wie Doom Eternal, Red Dead Redemption 2 oder Assassin’s Creed Valhalla hat sie ebenfalls die Konkurrenz hinter sich gelassen.

Die RTX 4090 ist nicht nur für Gamer geeignet, sondern auch für Kreative. Sie bietet euch Top-Tools für das kreative Handwerk, wie NVIDIA Studio, NVIDIA Encoder, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Omniverse und NVIDIA Canvas. Mit diesen Programmen könnt ihr eure Projekte auf ein neues Level bringen, indem ihr von der KI-gestützten Grafik profitiert.

Die RTX 4090 ist eine Grafikkarte der Superlative, die euch das beste Gaming- und Kreativ-Erlebnis bietet. Wenn ihr also euren PC aufrüsten wollt, solltet ihr nicht lange zögern und euch dieses Angebot sichern.

Wenn ihr auf der Suche nach spannenden Hardware-Angeboten und Gaming-Schnäppchen seid, dann solltet ihr unserer Übersicht unbedingt einen Besuch abstatten! Hier stellen wir jeden Tag tolle Aktionen und satte Rabatte aus verschiedenen Kategorien und von unterschiedlichen Anbietern ausführlich vor.