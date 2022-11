Mit 4K und Raytracing in den Spiele-Herbst: RTX 3080 jetzt bei Mindfactory zum Tiefstpreis sichern

Mit der RTX 3080 rüstet ihr euren Rechner auf 4K und Raytracing auf. Bei Mindfactory ist aktuell ein Modell zum Tiefstpreis erhältlich.

Es handelt sich dabei um die Palit GeForce RTX 3080 GamingPro V1. Das Design überzeugt mit einer guten Kühlung, LED-Beleuchtung und einem futuristischen Design, das sich in jedem Set-Up gut macht. Wie lange das Angebot läuft, gibt Mindfactory nicht an, schnell sein könnte sich also durchaus lohnen.

Mindfactory: RTX 3080 zum Tiefstpreis

Das Angebot: Mindfactory bietet die RTX 3080 aktuell für nur 777€ an. Für den Versand kommen nochmal 8,99€ dazu.

Tiefstpreis: Damit bietet Mindfactory den absoluten Tiefstpreis für das Modell der RTX 3080. Erst vor wenigen Tagen war der Preis auf 779 Euro gesunken, zuvor war die GPU nie unter 799 Euro zu haben. Kein anderer Händler kann mit dem Angebot mithalten. (Quelle: geizhals.de)

Schnappt euch jetzt die RTX 3080 zum Tiefstpreis!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik NVIDIA GeForce RTX 3080 – 10GB GDDR6X – Desktop (LHR) Chip GA102-202-KD-A1 „Ampere“, 68SM, 628mm² Fertigung 8nm Chiptakt 1440MHz, Boost: 1710MHz Speicher 10GB GDDR6X, 1188MHz, 19Gbps (19008MHz effektiv), 320bit, 760GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 8704/​272/​96 TDP/TGP 320W (NVIDIA), 320W (Palit) Externe Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter (90mm) Gesamthöhe Triple-Slot (2.7 Slots) Abmessungen 294x112x60mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing (68 Cores), Tensor Cores (272), NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Rechenleistung 29.77 TFLOPS (FP32), 465 GFLOPS (FP64) Herstellergarantie drei Jahre (Abwicklung über Händler)

Der Black Friday steht bevor

Der November ist mittlerweile schon fast traditionell der Schnäppchen-Monat des Jahres. Auch 2022 erwarten uns mit dem Singles Day und dem Black Friday wieder jede Menge tolle Angebote. NBB hat etwa vorgestern seine Black Weeks gestartet, in denen ihr bis Ende des Monats Hardware zum Toppreis bekommt:

NBB Black Weeks: Gaming Laptops, Monitore, Grafikkarten und mehr günstig im Angebot

Die spannendsten Deals sammeln wir für euch immer in unserer Übersicht. Hier findet ihr jeden Tag die besten Angebote und Aktionen für Gamer, Hardware-Fans und Multimedia-Enthusiasten.