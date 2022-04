Nur solange der Vorrat reicht: Top Gaming-Laptop mit RTX 3080 und 300 Euro Rabatt

Einen Gaming-Laptop mit RTX 3080 könnt ihr euch gerade bei notebooksbilliger.de im Angebot sichern. 300 Euro günstiger und nur für kurze Zeit.

So gut ist das Angebot: Bei notebooksbilliger.de bekommt ihr den Laptop mit RTX 3080 und Ryzen 7-Prozessor aktuell für 1699 Euro statt der UVP von 1999 Euro. Dazu kommen noch 7,99 Euro Versand. Eine 0%-Finanzierung ist ebenfalls möglich. Das Gerät war nur einmal kurz ein paar Euro günstiger zu haben, im Grunde handelt es sich hier aber um einen absoluten Top-Preis im historischen Vergleich. Bei den meisten anderen Händlern zahlt ihr aktuell mindestens 70 Euro mehr.

Gaming-Laptop mit RTX 3080: Acer Nitro 5

Der Acer Nitro 5 ist hervorragend für eure Gaming-Ansprüche gerüstet. Die RTX 3080 ist stark genug, um auch aktuelle Spiele problemlos darzustellen. Darüber hinaus verfügt das Modell in der Ausstattungsvariante AN515-45-R588 einen Ryzen 7-5800H und 16 GB Arbeitsspeicher. Ihr könnt euch also auf flüssiges Gaming und hohe FPS einstellen.

Das Display ist mit 15,6 Zoll (ca. 39 cm) angenehm groß, löst in WQHD auf und bietet ein mattes IPS-Panel. Ein weiteres Highlight ist die Bildwiederholrate von 165 Hz, auch kompetitive Gamer kommen hier also auf ihre Kosten.

Windows 10 ist vorinstalliert und über eine Webcam verfügt das Gerät ebenfalls. Die eingebaute Tastatur verfügt über integrierte Beleuchtung und ist ausreichend groß, sodass ihr euch nicht verbiegen müsst. Auf der 1 TB SSD findet sich eine Menge Platz für eure Daten.

Acer Nitro 5 für 1699 Euro statt UVP 1999 Euro bei notebooksbilliger.de

Stärken und Schwächen

Der Laptop ist eindeutig für Gamer konzipiert. Die Performance ist auf einem sehr hohen Niveau. Auch Office-Aufgaben sind natürlich kein Problem. Einzig die Akkulaufzeit und die Webcam werden in den Bewertungen leicht kritisiert. Ihr solltet also möglichst in der Nähe einer Steckdose sitzen, wenn ihr längere Gaming-Sessions plant.

Ansonsten müsst ihr hier kaum Abstriche machen. Besonders die RTX 3080, der Ryzen 7-Prozessor und das WQHD-Display sind eine wirklich starke Kombination, die euch jede Menge Freude bereiten dürfte. Das Angebot hat kein Enddatum, ist aber nur verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Pro tolle Gaming-Performance

starkes Display

große Tastatur Contra Akkulaufzeit ausbaufähig

Webcam eher zweckmäßig

