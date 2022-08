RTX 3070 im Angebot bei Mindfactory: WQHD-Gaming mit hohen FPS und das flüsterleise

FIFA 23: Gameplay-Trailer zeigt neue Features – Was macht es anders als FIFA 22?

4 Minuten Gameplay zum Drachenreiten, dem neuen Feature in WoW Dragonflight

Dead by Daylight bringt den grausamen Wesker als neuen „Resident Evil“-Killer

Fans staunen über erste Multiplayer-Map in CoD: Modern Warfare 2 – „Selbst die Formel 1-Autos sind detailliert“

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Die Macher des MMORPGs "Tower of Fantasy" zeigen in ihrem Trailer kurz, wie die Anime-Welt aussieht und was euch erwarten kann.