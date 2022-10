Holt euch jetzt die RTX 3070 und gönnt eurem Gaming-PC ein Upgrade, das den Geldbeutel schont. Jetzt stark limitiert bei Amazon erhältlich.

Eure alte GTX 1080 stößt an ihre Grenzen aber ihr habt keine Lust, über 1.000€ für eine High-End Karte auszugeben? Dann ist die RTX 3070 der perfekte Kompromiss für euch, denn Amazon hat diese effiziente Karte für 599,99€ im Angebot.

Das bietet die KFA2 RTX 3070

Mit 8 GB DDR6 Grafikspeicher siedelt sich die RTX 3070 im gehobenen Mittelfeld an. Das reicht allemal für entspanntes Zocken in 4K. Flüssige Bildraten werden für euch also zur Norm! Sehr viel günstiger kann der Einstieg ins 4K-Gaming kaum sein, ihr bekommt verdammt viel Leistung für euer Geld.

RTX 3070 jetzt kaufen

Wenn ihr euch für dieses Modell der RTX 3070 entscheidet, solltet ihr euch beeilen. Die Stückzahl ist stark begrenzt, aktuell sind nur noch 13 Stück erhältlich. Eile ist also geboten, wenn ihr euch dieses kosteneffiziente Upgrade für euren PC sichern wollt.

Grafikkarten bei Amazon: Von RTX 3060 bis Radeon RX 6900XT

Egal ob ihr es noch günstiger braucht, lieber eine Karte für Cyberpunk 2077 auf Ultra wollt, oder einfach Radeon Fan seid – Amazon hat die passende Karte in petto. Auch hier solltet ihr euch allerdings sputen, wie bei der RTX 3070 ist die Stückzahl begrenzt:

