RTX 3060 Ti – günstig wie nie & perfekt für WQHD-Gaming

Wenn ihr Lust auf WQHD-Gaming habt, ist die GeForce RTX 3060 Ti genau die richtige GPU für euch. Bei Cyberport ist sie jetzt günstig wie nie.

Dabei handelt es sich um das Modell MSI GeForce RTX 3060Ti Gaming X. Die Grafikkarte liefert genug Leistung, um aktuelle Spiele flüssig und mit hohen FPS in WQHD-Auflösung darzustellen. Sie bietet sich also perfekt als Upgrade an und ist aktuell günstig wie nie zu haben.

Jetzt günstig wie nie

Das Angebot: Bei Cyberport kostet die MSI GeForce RTX 3060Ti Gaming X aktuell 548,90€. Für den Versand kommen 5,99€ dazu. Die UVP der Grafikkarte liegt bei 599 Euro.

Günstig wie nie: Im direkten Vergleich bietet tatsächlich Mindfactory einen minimal besseren Preis. Hier kostet die GPU nur 548 Euro. Allerdings fallen dort auch Versandkosten in Höhe von 8,99 Euro an. Mit Versand hat also Cyberport die Nase vorne und bietet damit auch den besten Preis aller Zeiten. Nie zuvor war das Modell so günstig zu haben. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: RTX 3060 Ti zum Tiefstpreis!

GeForce RTX 3060 Ti: Perfekt für WQHD-Gaming

Leistungstechnisch ist die RTX 3060 Ti knapp unter der RTX 3070 angesiedelt. Wenn ihr unbedingt in 4K spielen wollt, solltet ihr also über eine größere Karte nachdenken, auch wenn die 3060 Ti hier auch teilweise richtig gute Resultate erzielt.

So richtig glänzen kann sie aber beim WQHD-Gaming. Die Auflösung ist sehr beliebt, weil sie sich zwischen dem „alten“ Full HD und dem teuren 4K einreiht und es viele preislich vernünftige Monitore in dieser Qualität gibt. Mit der RTX 3060 Ti seid ihr auch mit dabei und könnt eure Lieblingsspiele schon bald im neuen Gewand genießen.

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Grafik NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – 8GB GDDR6 – Desktop (LHR) Chip GA104-202-A1 „Ampere“, 38SM, 392mm² Chiptakt 1410MHz, Boost: 1770MHz Speicher 8GB GDDR6, 1750MHz, 14Gbps (14000MHz effektiv), 256bit, 448GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 4864/​152/​80 TDP/TGP 200W (NVIDIA), 220W (MSI) Externe Stromversorgung 1x 8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe Kühlung 2x Axial-Lüfter (100mm) Gesamthöhe Triple-Slot Abmessungen 278x131x51mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing (38 Cores), Tensor Cores (152), NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), Boost-Takt übertaktet (+105MHz) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Rechenleistung 17.22 TFLOPS (FP32), 269 GFLOPS (FP64) Herstellergarantie drei Jahre (ab Produktionsdatum, Abwicklung über Händler)

Noch mehr gute Deals stellen wir euch in unserer Übersicht vor. Jeden Tag prüfen und vergleichen wir die besten Angebote auf dem Markt und zeigen euch, wo es echte Schnäppchen zu holen gibt.