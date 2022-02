Beliebte Gaming-Tastatur im MediaMarkt Angebot zum neuen Bestpreis

Im Angebot von MediaMarkt Most Wanted könnt ihr die Roccat Vulcan 121 AIMO Gaming-Tastatur zum neuen Spitzenpreis kaufen.

MediaMarkt hat wieder einen neuen Prospekt und dessen Angebote sind für Fans des Gaming und Entertainment definitiv einen Blick wert. Dabei gibt es ein besonderes Highlight unter den sehr guten Deals. Die Aktion läuft unter dem Motto “MediaMarkt’s Most Wanted” und bezieht sich darauf, dass die begehrtesten Produkte günstiger verkauft werden.

So lange gelten die Angebote: Die Aktion und die Deals laufen bis zum 15. Februar 2022 oder solange der Vorrat jeweils reicht.

Roccat Vulcan 121 AIMO Gaming-Tastatur mit 20% Rabatt

So gut ist das Angebot: MediaMarkt bietet die Roccat Vulcan 121 AIMO Gaming-Tastatur in der Tactile Silent-Variante zum neuen absoluten Bestpreis von 100,79 Euro an. Laut geizhals.de gab es die Tastatur noch nie günstiger. Der bisherige Bestpreis lag bei 105 Euro. Aktuell spart ihr mit dem Angebot 20 Euro gegenüber den nächstbesten Anbietern.

Das erwartet euch:

ROCCAT Titan Switches

Aimo Beleuchtung

Hochwertiges und widerstandsfähiges Design

Advanced Anti-Ghosting mit nrko

Konfigurierbare Tasten & Makros

Bei dieser Variante der Roccat Vulcan 121 erhaltet ihr die leisen Titan Switches. Die mechanischen Schalter sind leichtgängig und verfügen über reduzierte Tastenkappen. Der Vorlaufweg liegt bei 1,8 mm und die Prellzeit ist verringert. Des Weiteren verfügt die Gaming-Tastatur über ein komplettes N-Key Rollover, bei dem jeder Tastenanschlag registriert wird. Abgerundet wird das Paket von sechs programmierbaren Makro-Tasten und den Multimedia-Funktionen.

Von den Käufern sehr gut bewertet: Die bisherigen Käufer bei MediaMarkt vergeben alle fünf von fünf Sterne für die Tastatur. Sie sind von der Software, dem Funktionsumfang, dem Tippgefühl und der Qualität der Tastatur durchgehend angetan. Auch beim Experten-Test von Igors Lab kommt die Tastatur sehr gut weg. Sein Fazit:

Sie sieht schön aus, ist sehr gut verarbeitet und macht sowohl beim Spielen, als auch beim Tippen einen sehr guten Eindruck. Besonders überzeugt haben mich vor allem die Switches, sie sind nicht nur schön anzusehen – und erzeugen einen beeindruckenden Beleuchtungseffekt – sondern sind meiner Meinung nach auch im Schreibgefühl den Cherry MX Red überlegen.

Allgemein gibt es bei MediaMarkt Most Wanted derzeit 20 Prozent Rabatt auf Gaming-Zubehör von Roccat. Darunter weitere Tastaturen, Mäuse und Headsets.

