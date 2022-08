MediaMarkt Angebot: Gutes Mikrofon von Razer für Streaming und Calls gibt’s jetzt zum neuen Tiefstpreis

Das Razer Seiren Mini ist ein gutes Mikrofon für Streaming-Einsteiger und für Calls. Bei MediaMarkt ist es jetzt zum Tiefstpreis erhältlich.

Ein eigenständiges Mikrofon kann eine angenehme Alternative zum klassischen Headset darstellen. So müsst ihr nicht stundenlang die schweren Kopfhörer tragen und profitiert außerdem von einer besonders guten Tonqualität. Bei MediaMarkt ist ein tolles Einsteiger-Modell von Razer aktuell günstig wie noch nie.

MediaMarkt: So gut ist das Angebot

Der Deal: Das Razer Seiren Mini kostet bei MediaMarkt aktuell nur 33€. Die Versandkosten betragen 2,99€.

Im Preisvergleich: Im Vergleich mit anderen Anbietern hat MediaMarkt eindeutig die Nase vorne. Mit Versand beträgt der nächstbessere Preis 44,90 Euro. Das sind ganze 9,91 Euro mehr als bei MediaMarkt. Auch im historischen Vergleich ist der Preis übrigens richtig stark. Zum ersten Mal überhaupt bekommt ihr das Mikrofon aktuell unter 34,99 Euro. Es handelt sich also um den neuen Tiefstpreis! (Quelle: geizhals.de)

Lohnt sich das Angebot?

Das hängt ganz davon ab, ob das Razer Seiren Mini eure Ansprüche erfüllt. Es ist ein Einstiegsmodell zum Einstiegspreis. Allerdings war das Mikrofon zuvor auch noch nie so günstig wie jetzt und wenn ihr euch dafür interessiert, ist jetzt der perfekte Moment, um zuzuschlagen!

Das Razer Seiren Mini

Beim Razer Seiren Mini handelt es sich um ein gutes und schnörkelloses Mikrofon. Die Einrichtung ist simpel, ihr müsst es nur anschließen und dann als Eingabegerät auswählen. Das Gerät eignet sich hervorragend für Calls, etwa bei der Arbeit oder beim Zocken. Auch Streaming-Einsteiger bekommen hier günstig ein richtig gutes Mikrofon.

Durch die Ausrichtung wird Ton vor allem aus einer Richtung aufgenommen, wodurch eure Zuschauer, Freunde und Kollegen im besten Fall nur eure Stimme, aber keine Hintergrundgeräusche wie eure Tastatur o.ä. hören.

Grundsätzlich ist das Modell als Stand-Mikrofon konzipiert, ein eigener Fuß liegt dem Paket direkt bei. Ihr könnt es aber auch Problemlos an einem Halter oder einem Schwanenhals befestigen. So habt ihr den Tisch frei und könnt das Mikrofon so platzieren, dass es im Stream nicht zu sehen ist.

Mikrofonart Kondensatormikrofon Richtcharakteristik Superniere Signalübertragung kabelgebunden Frequenzgang 20-20000 Hz Mikrofon-Empfindlichkeit 17.8 mV/Pa (bei 1 kHz) Anschlüsse USB Kabellänge 1800 mm

