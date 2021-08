Razer Mini-Tastatur zum Bestpreis und weiße Maus günstig bei Amazon

Sie verzichtet zwar auf RGB-Beleuchtung zugunsten des Leichtgewichts von nur 60 Gramm ohne Batterien, was aber der edle weiße Look der hier reduzierten Farbvariante locker wettmachen dürfte.

Auch die Razer Orochi V2 Mobile kommt kabellos daher und richtet sich zwar in erster Linie an Notebook-Spieler, ist aber dank starker Ausstattung nicht darauf beschränkt.

Zudem setzt sie mit Razers mechanischen Yellow-Switches in linearer Auslösung auf die leisesten und schnellsten Schalter des Herstellers, während auch Anti-Ghosting und RGB-Beleuchtung mit an Bord sind, aber abseits von FN-Belegung auf Zusatztasten verzichtet wird.

Mit Abmessungen von nur 319 x 41 x 131 Millimetern kommt die wahlweise ohne per Bluetooth oder mit Kabel nutzbare Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed in ihrem Metallgehäuse besonders kompakt daher.

