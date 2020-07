Amazon.de hat im Rahmen seiner Sommer-Angebote aktuell unter anderem die Gaming-Tastatur Razer Ornata Chroma und die externe Festplatte WD Elements mit 10 TByte vergünstigt.

Razer Ornata Chroma

Halbmechanische Tastatur: Die Razer Ornata Chroma setzt auf eigens entwickelte Mecha-Membran-Tasten, die einen weichen Druckpunkt mit einer Membrankuppel aus Gummi und das definierte, taktile Klicken einer mechanischen Taste verbinden sollen. Dies sorgt laut Hersteller für eine hohe Auslösegeschwindigkeit bei den halbhohen Tastenkappen.

Razer Ornata Chroma

Weitere Features:

Über die Software „Razer Synapse“ lassen sich unter anderem Schaltflächen neu zuweisen und Makros programmieren, wobei sich die Profil-Konfigurationen anschließend auch in der Cloud sichern lassen.

Ebenfalls über das Tool lässt sich beispielsweise auch die Hintergrundbeleuchtung mit 16,8 Millionen individuellen Farboptionen einstellen.

Neben einer Funktionstaste für zweitbelegte Tasten ist auch Anti-Ghosting (10-Tasten-Rollover im Gaming-Modus) mit an Bord.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen die Nutzer: Die Razer Ornata Chroma wird mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen in über 900 Rezensionen überwiegend positiv bewertet, wobei meist die gute Verarbeitung und der angenehme Anschlag ohne zu hohe Lautstärke gelobt werden.

Moniert wird derweil ab und an die Software, für die es jedoch mittlerweile keinen vormals vorhandenen Registrierungszwang mehr gibt.

Im Test: Laut Allroundpc.de setzt Razers Technik-Mix bei der Ornata Chroma zwar „keine neuen Maßstäbe auf dem Tastatur-Markt“, jedoch handele es sich um „einen sehr ansprechenden Kompromiss, der Gelegenheitsspielern ans Herz zu legen ist“. Demnach würden nur absolute Profis einen Nachteil durch den späteren Umschaltpunkt erfahren.

„Im Alltag schlägt sich die Ornata Chroma dafür umso besser, weil Texte seltener korrigiert werden müssen. Beim Kauf der Razer Ornata ist jedoch zu bedenken, dass das Klickgeräusch sehr stark und auch stärker als bei anderen Gaming-Tastaturen ausfällt.“

Pro weicher, aber präziser Auslösepunkt…

256-Bit-RGB-Beleuchtung

sehr weiche Handballenauflage

„on-the-fly“-Makros

sehr gute Alltagstauglichkeit Contra …verzögert die Eingabe leicht

Materialwahl nicht dem Preis entsprechend

keine Makrotasten

Ersparnis: Amazon.de bietet die Tastatur versandkostenfrei für aktuell 53,61 Euro statt zur UVP von 109,99 Euro an. Auch Mediamarkt.de hat mit dem Angebot in seinem eBay-Shop gleichgezogen.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de starten die Angebote derzeit mit Versand ansonsten erst ab 82,79 Euro.

WD Elements (10 TB)

Das bietet das Modell: Das 3,5-Zoll-Laufwerk mit großem 10 TByte-Speicherplatz wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und ist vornehmlich als stationäre Speichererweiterung oder Backup-Platte gedacht, wenn die internen Laufwerke bereits mit Musik, Bilder und Co. am Limit sind.

Ab Werk ist das Modell bereits Windows-kompatibel, für Macs muss die Festplatte erst noch formatiert werden. Der Hersteller gewährt zwei Jahre Garantie.

Externe Festplatte WD Elements 10 TB

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen wird die WD Elements 10 TB in über 5.000 Rezensionen überwiegend positiv bewertet. Dazu hat sie auch die „Amazon’s Choice“-Auszeichnung für „sehr gut“ bewertete Produkte zu einem attraktiven Preis.

Gelobt werden vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und der große Speicherplatz, während es ab und an Abstriche für das Plastikgehäuse und die Notwendigkeit des Netzteilbetriebs gibt.

Im Test: Die Webseite Lifewire.com hat das Modell auf den Prüfstand gestellt und wie folgt beurteilt:

„Die WD 10TB Elements Desktop bietet eine attraktive Speicherkapazität für diejenigen, die ihren Desktop oder ihr MacBook erweitern oder routinemäßig ihre große Mediendatei-Bibliothek sichern möchten. Sie ist zwar groß und nicht unbedingt attraktiv oder stabil, aber sie ist für ihren Zweck preisgünstig und erfordert nur wenig oder keine Formatierung, um damit zu arbeiten.“

Pro große Speicherkapazität

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Contra kein netzloser Betrieb

Ersparnis: Amazon.de bietet die WD Elements 10 TB versandkostenfrei für aktuell 177,99 Euro statt 224,99 Euro an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten derzeit erst ab 204,50 Euro mit Versand gelistet.

