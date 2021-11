Razer Gaming-Hardware teils zum Tiefstpreis reduziert bei Amazon

Ebenfalls für den High-End Nager sprechen die latenzfreie Wireless-Technologie, ordentliche Akkulaufzeit und übersichtliche Software. Last but not least: Auch die hohe Gleitfähigkeit, das flexible Datenkabel und die anpassbare RGB-Beleuchtung wissen zu gefallen.

So gut ist der Preis: Amazon hat die Razer DeathAdder V2 Pro aktuell für 74,99 Euro statt 149,99 Euro UVP im Angebot, was laut Preisvergleich unter Berücksichtigung der Versandkostenfreiheit der bisher günstigste Preis für die Maus ist.

Insert

You are going to send email to