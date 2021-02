Razer Blade Gaming-Laptops reduziert für 1.399 bis 4.499 € bei Amazon

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gelobt werden dabei vor allem das Gesamtpaket, Performance und Wertigkeit, während ab und an der hohe Preis sowie die Abwärme beziehungsweise Laustärke unter Last moniert werden.

Das aktuelle 2021er-Einstiegsmodell mit 13 Zoll, GTX 1650 Ti Max-Q und Vierkern-CPU aus Intels aktueller 11. Generation in Form des Core i7-1165G7 gibt es dabei laut Geizhals.de zwar zum neuen Bestpreis von 1.399 Euro, aber aus Preis-Leistungs-Sicht lohnt sich noch am ehesten die nächstgrößere Version mit RTX 2060 und dem nur unwesentlich älteren Sechskerner Core i7-10750H für nur 30 Euro mehr.

Das wird geboten: Razers Blade-Laptops gelten bekanntlich als „Gaming-Ultrabooks“ mit hochwertiger Verarbeitung und setzen auf eine gute Hardware-Abstimmung in kompakter Bauweise, für die der Hersteller in der Regel auch mehr verlangt als mancher Wettbewerber.

Insert

You are going to send email to