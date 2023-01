Top Gaming-Tastatur im Angebot bei Amazon: Razer BlackWidow V3 Pro günstig kaufen

Die Razer BlackWidow V3 Pro hebt das kabellose Gaming auf das nächste Level. Bei Amazon bekommt ihr sie jetzt zum günstigen Preis.

In einer neuen Verkaufsaktion bietet Amazon Razer-Produkte im Angebot an. Mit dabei ist die Razer BlackWidow V3 Pro Gaming Tastatur. Das mechanische und (wahlweise) kabellose Eingabegerät gibt’s derzeit für nur 139,99€ statt der üblichen 249,99 Euro. Ihr spart hier also ganze 110 Euro.

Kabellos und kompetitiv

Kabellose Geräte sorgen für einen aufgeräumten Arbeitsplatz, haben dafür mitunter mit unschönen Verzögerungen zu kämpfen. Gerade letzteres Problem möchte Razer beheben. Die innovative Razer Hyperspeed Technologie sorgt für extrem schnelle und stabile Verbindungen und dadurch für praktisch latenzfreies Gaming trotz fehlendem Kabel. Außerdem könnt ihr auch direkt bis zu drei Geräte gleichzeitig per Bluetooth verbinden und dann mit nur einer Taste zwischen ihnen wählen. Wer möchte, kann seine Tastatur aber auch weiterhin per Kabel am PC anschließen.

Die Razer BlackWidow V3 Pro kommt mit voll mechanischen Switches, die ihr frei austauschen könnt. Beim Kauf habt ihr die Wahl zwischen den Green Switches (klickendes Feedback beim Drücken der Tasten) und den Yellow Switches (für lautlose Anschläge der Tasten). Mit mechanischen Tastaturen spielt es sich meist besser und sie sind deutlich langlebiger.

Darüber hinaus bietet die Razer BlackWidow V3 Pro diverse Extras:

Multimedia-Tasten für die volle Kontrolle

frei konfigurierbare RGB-Beleuchtung

Handballenauflage aus Kunstleder

