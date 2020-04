Mediamarkt.de hat aktuell ein attraktives Bundle mit Razer-Hardware für Spieler im Angebot, die auf der Suche nach einer neuen Tastatur und Maus sind.

Das bietet die Razer Blackwidow (2019)

Mechanische Schalter: MediaMarkt hat die Tastatur in der Ausführung mit den hauseigenen Green-Switches von Razer im Angebot, die eine taktile Betätigung der Tasten mit klickender Kontaktrückmeldung ohne Widerstand versprechen und auf bis zu 80 Millionen Anschläge ausgelegt sind.

Beleuchtung und mehr: Jede der Tasten ist individuell beleuchtbar und per Software lassen sich neue Funktionen und Makros in fünf Profilen onboard zuweisen, wobei hierfür keine separaten Makrotasten an Bord sind und dementsprechend mit Doppel- oder Umbelegeungen gearbeitet werden muss.

Dank N-Key-Rollover lassen sich derweil alle Tasten ohne Verzögerung oder gegenseitige Behinderung betätigen.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Die Tastatur wird im Netz überwiegend positiv bewertet. Gelobt werden vor allem Handhabung und Funktionalität, während als Kritikpunkte ab und an der Preis oder das Fehlen von Features wie beispielsweise Makrotasten herhalten.

Im Test: Pc-welt.de hat das Modell auf den Prüfstand gestellt und abseits der Preisgestaltung überwiegend gelobt, wobei das Urteil wie folgt ausfällt:

Auch wenn sich an der Razer-Blackwidow-Neuauflage im ersten Moment kaum Änderungen zu sehen sind, kann sie uns doch mit dem ein oder anderen netten Feature überzeugen. Wie zum Beispiel die Hypershift-Funktion oder dem Onboard-Speicher, welcher immerhin fünf Profile direkt auf der Tastatur speichern kann. Und auch die stabileren Razer-Green-Switches gefallen uns sehr gut. Lediglich die fehlende Handballenablage und die Einsparung am Material finden wir schade, gerade in Anbetracht des recht hohen Straßenpreises von rund 130 Euro. Zumal der üppiger ausgestattete Vorgänger für etwas günstigere 128 Euro erhältlich ist.

Pro verbesserte Razer-Green-Switches

Onboard-Speicher

satte Razer-Chroma-Beleuchtung Contra keine Handballenablage

hochpreisig

Ersparnis: Mediamarkt.de bietet die Tastatur aktuell für 99,98 Euro statt zur UVP von 129,99 Euro an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de startet sie ebenfalls ab rund 100 Euro.

Obendrein gibt es aber wie erwähnt noch die Razer Basilisk in der Essential-Version, die ab rund 39 Euro gelistet ist, wobei für das Bundle 111 Euro fällig werden (die Maus gelangt automatisch in den Warenkorb).

Das bietet die Razer Basilisk Essential

Die Features der Maus: Der optische Sensor der Razer Basilisk Essential verfügt über eine Auflösung von 6.400 dpi, die sich in festgelegten vier Schritten (3.600 /​ 1.800 /​800 / ​200dpi) reduzieren lässt, ebenso wie die Abtastrate von 1.000 Hz (500 /​ 250 / ​125 Hz).

Die insgesamt acht Tasten inklusive einsetzbarem Daumenpaddel sind per Software programmierbar und setzen auf langlebige Omron-Schalter, während das taktile Scrollrad 2-Wege-Betätigung unterstützt.

Ebenfalls mit an Bord sind die Razer Chroma-Beleuchtung mit 16,8 Millionen anpassbaren Farboptionen, strukturierte seitliche Gummigriffe und ein textilummanteltes Anschlusskabel

Rezensionen und Test

Das sagen Nutzer: Auf Mediamarkt.de wird die Maus in einer Rezension mit 5 von 5 Sternen positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem Präzision und Handhabung sowie auch die Daumentaste, während kleine Hände für die Maus nicht geeignet sein sollen.

Im Test: Die Webseite trustedreviews.com hat der Maus 4 von 5 Sternen gegeben und urteilt wie folgt:

Eine solide Gaming-Maus für Einsteiger, aber erfahrenen Profis wird es an Empfindlichkeit und Funktionen mangeln.

Pro erschwinglicher Preis

raffiniertes Design

Multifunktionspaddel für Daumen bietet mehr Vielseitigkeit

Razer-Software ermöglicht viele Anpassungen Contra niedriger Empfindlichkeitsbereich

wenig Funktionen

