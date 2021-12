Zum Jahresende noch mal ordentlich sparen mit den Mindfactory Hardware Deals: Holt euch aktuelle PC-Hardware zu einem guten Preis. Mit diesem Upgrade kann 2022 kommen.

Das neue Jahr steht kurz bevor und mit ihm jede Menge neue Spiele. Und was brauchen neue Spiele? Neue Hardware! Damit ihr euch 2022 nicht mit Matschtexturen und niedrigen Framerates zufrieden geben müsst, hat Mindfactory so einiges im Angebot: Alles was das PC-Gamer Herz begehrt ist aktuell reduziert.

Alle Aktionen haben eine unterschiedliche Laufzeit, wie lange ihr noch von den Angeboten profitieren könnt, seht ihr in der jeweiligen Überschrift.

Hardware Deals: Ryzen 7, RTX-Karten im Angebot

Die vermutlichsten wichtigsten Teile eines Gaming-PCs sind die Grafikkarte und der Prozessor. Der AMD Ryzen 7 5800X ist ein absoluter Preis-Leistungs-Kracher, für unter 400 Euro bekommt ihr eine High-End CPU, die auch für die neuesten Spiele bestens gewappnet ist – das ideale Upgrade für 2022.

MSI Gaming Laptop mit AMD Radeon RX 6600M und AMD Ryzen 7 5800H

Auch Grafikkarten sind teil der Aktion. Leider dürft ihr hier keine UVP-Preise erwarten, der Angebotspreis liegt im Schnitt 50% darüber. Allerdings bekommt ihr diese Karten anderswo nicht oder nicht günstiger, wägt also gut ab, ob euch eine neue GPU den Preis wert ist.

Damit Battlefield 2042 auch während den grafisch imposanten Naturkatastrophen flüssig läuft, braucht es richtig starke Hardware.

Neben den Klassikern GPU und CPU sind auch noch andere wichtige Bauteile im Angebot. Egal ob RAM, Mainboard oder Gehäuse, bei Mindfactory bekommt ihr es günstiger. Wir haben euch eine kleine Übersicht zusammengestellt, mit der ihr das richtige Teil für euren Computer findet.

Damn! Grafikkarten Deals (bis 02. Januar 2022)

Damn! Welcome 2022 Deals mit Fractal (bis 09. Januar 2022)

Damn! Prozessor Deals (bis 02. Januar 2022)

Damn! Mainboard Deals (bis 02. Januar 2022)

Damn! RAM Deals (bis 02. Januar 2022)

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.